Cyklisté překonají Vltavu v Hluboké po nové lávce, končí proplétání mezi auty

Lukáš Marek, ČTK
  9:52aktualizováno  9:52
V Hluboké nad Vltavou otevřeli novou lávku přes řeku. Stála 80 milionů korun. Její těleso stavbaři smontovali vedle na parkovišti a jeřáb konstrukci usadil na začátku srpna. Využijí ji pěší i cyklisté, kteří už nebudou muset jezdit přes most mezi auty.

Nad hlavami stovek přihlížejících se v letadle proháněl známý akrobat Martin Šonka, na hladině Vltavy předvedli své umění členové souboru Cirkus Bude a na závěr vše vyvrcholilo ohňostrojem.

V sobotu u sportovního areálu v Hluboké nad Vltavou otevřeli lávku přes řeku – a byla to velká sláva. Teď už nová stavba naplno slouží veřejnosti.

Lávka propojila levobřežní a pravobřežní část města a rovněž dvě tamní cyklostezky. Náklady činily 80 milionů korun, většinu pokryla dotace.

V Hluboké otevřeli novou lávku, která spojuje břehy Vltavy. Využijí ji pěší a cyklisté.
V Hluboké otevřeli novou lávku, která spojuje břehy Vltavy. Využijí ji pěší a cyklisté.
V Hluboké slavnostně otevřeli lávku pro pěší a cyklisty.
V Hluboké otevřeli novou lávku, která spojuje břehy Vltavy. Využijí ji pěší a cyklisté.
11 fotografií

„Když někdo chtěl přejet z jedné strany Vltavy na druhou, tak musel po mostu a tam se plést s auty. Takže to nyní znamená i zvýšení bezpečnosti cyklistické dopravy,“ zdůraznil starosta Hluboké Tomáš Jirsa.

Obyvatelé ze Zámostí se při cestě do sportovního areálu a jeho okolí díky lávce také vyhnou hlavnímu průtahu městem. A při velkých akcích v areálu budou lidé parkovat na pravém břehu a pohodlně a rychle se dostanou na místo.

Vltavu na Hluboké překlene stometrová lávka. Připluje, nebo ji usadí obří jeřáb

Lávka je dlouhá 84 metrů, široká čtyři, vysoká šest metrů a váží přes 100 tun. Její těleso stavbaři smontovali vedle na parkovišti a jeřáb jej usadil na začátku srpna.

Autorem návrhu přemostění je Vladimír Janata, který se specializuje na statiku a dynamiku mostů a inženýrských konstrukcí. Pro její stavbu zvolil systém vyvinutý v posledních letech. Konstrukci doplňuje zábradlí s nerezovou sítí. Pod lávkou budou moct proplouvat lodě, nad hladinou je ve výšce 5,5 metru.

Největší jeřáb v zemi usadil lávku přes Vltavu. Hrál mu k tomu Bedřich Smetana

„Vymysleli jsme ji celkově velice nízkou a doufám, že nenaruší zdejší úžasnou přírodu,“ věří Janata. Místní si ji pochvalují. „Byl to super nápad. Krasné propojení cyklostezek po obou březích Vltavy. Už se těšíme, až ji budeme s rodinou na našich cyklovýletech využívat,“ shodují se manželé Boháčovi z Hluboké.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Křečovice se opět staly „vesničkou střediskovou“. Slavná komedie slaví 40 let od své premiéry

Křečovice na Benešovsku si připomněly 40 let od premiéry komedie Vesničko má středisková. Režisér Jiří Menzel a scénárista Zdeněk Svěrák ji začali točit ještě s původním názvem Plachťák.

Zadní vůz bez dveří pro nástup cestujících? Raritní tramvaj T3 znovu vyjela do ulic

Anomálie projela Prahou, schizofrenní souprava tramvají T3 vzbudila v ulicích Prahy zasloužené překvapení. Zadní vůz totiž při spojení záděmi k sobě nemá dveře ke straně nástupiště. Toto řešení se v...

Exkluzivní pohledy z výšky na stavbu nádraží Praha-Smíchov. Na co jiní koukají za miliony, teď máte zadarmo

Nedávno jsem v rubrice Praha? Aha! psal o umělých pražských vyvýšeninách. O těch, které nevznikly sopečnou či jinou činností. Ale tou stavební.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Skleněné náhrobky pražských Romů. Hřbitov na Malvazinkách stále překvapuje

O posledních adresách, tedy hřbitovech, nepíšu poprvé. Ale ten na kopci nad Smíchovem patří k mým oblíbenějším. Už proto, že Malvazinky jsou nedaleko naší redakce a přes zdejší hřbitov často běhám v...

KELLYS BICYCLES přináší do Česka nejlehčí plně výkonný e-bike systém na světě

Stovky prasat uhynuly žízní, chovatel mlčel. Žalobce rozhodl, že k soudu nemusí

Chovatel z Vrbna nad Lesy na Lounsku, v jehož chovu uhynulo přes 700 prasat, nepůjde před soud. Okresní státní zastupitelství v Lounech jeho trestní stíhání podmíněně zastavilo. Zvířata podle Státní...

22. září 2025  12:32,  aktualizováno  12:32

Řidič kamionu se vyhýbal protijedoucímu autu a převrátil se do příkopu

Vážná dopravní nehoda uzavřela v pondělí časně ráno silnici z Plzně na Folmavu u České Kubice. Řidič kamionu tam sjel do příkopu a s kolosem se přetočil na bok. Podle policie se vyhýbal...

22. září 2025  12:32,  aktualizováno  12:32

Zlínský kraj podpořil podání týkající se daňových výnosů k Ústavnímu soudu

Zastupitelé Zlínského kraje dnes podpořili návrh na zrušení jednoho z ustanovení zákona o rozpočtového určení daní, který minulý týden předal Pardubický kraj k...

22. září 2025  10:58,  aktualizováno  10:58

Češi chtějí renovovat domy, ale brzdí je mýty a strach z papírování

22. září 2025  12:28

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Češky jsou přebornice ve skládání puzzle. Na světovém šampionátu sahaly po zlatu

Stříbrnou medaili z mistrovství světa ve skládání puzzle na čas (World Jigsaw Puzzle Championship) si odváží české reprezentantky. Ve španělském Valladolidu se utkaly s 296 týmy. Letošními...

22. září 2025  12:25

Řeka Opava se mimo města a obce do původního koryta po povodni už nevrátí

Řece Opavě se po zářijových povodních z roku 2024 na horním toku téměř nikde původní podoba nevrátí. Zatímco v obcích a městech poteče širším či jinak upraveným řečištěm, aby v krizových situacích...

22. září 2025  12:22,  aktualizováno  12:22

Jedu akorát do Lidlu, vymlouval se řidič hlídce. Přiznal, že od rána pije pivo

Vysoké hodnoty nadýchal při zkoušce na přítomnost alkoholu pětatřicetiletý řidič, kterého zastavili policisté na Vyškovsku. Napoprvé mu přístroj naměřil 2,52 promile, napodruhé dokonce 2,81. Hříšník...

22. září 2025  12:22,  aktualizováno  12:22

Mladí lidé dostanou prostor mluvit o závislostech, vzdělávání i svobodě slova

22. září 2025  12:21

Myslivec zastřelil loveckého psa, tělo pohodil v lese. Případ vyšetřuje policie

Skvělý parťák, velký pracant i přičinlivý pomocník myslivců. A přitom mírný a poslušný člen rodiny. Tak popisuje majitel osmiletého českého fouska Borka. Před několika dny o něj přišel, paradoxně...

22. září 2025  12:02,  aktualizováno  12:02

Soud musí znovu rozhodnout o žalobě proti umístění části Pražského okruhu

Krajský soud v Ostravě musí znovu rozhodnout o žalobě proti umístění stavby Pražského okruhu v úseku mezi Běchovicemi a dálnicí D1. Nejvyšší správní soud (NSS)...

22. září 2025  10:27,  aktualizováno  10:27

Potřebujete dodat energii bez kofeinu? Vyhrajte přírodní doplněk od collalloc
Potřebujete dodat energii bez kofeinu? Vyhrajte přírodní doplněk od collalloc

Podzim často přináší rychlé tempo a nekonečný seznam úkolů. Aby se vám lépe zvládala práce, rodina i chvíle pro sebe, přinášíme soutěž o collalloc...

Turnov dokončil výstavbu budovy pro dětskou skupinu, stála přes 21 milionů

Turnov v Českém ráji dokončil výstavbu budovy pro svoji první dětskou skupinu. Náklady přesáhly 21 milionů korun, z toho 18 milionů zaplatí město z dotace...

22. září 2025  10:12,  aktualizováno  10:12

Zvýšení nájemného: Pravidla, která by měl znát každý majitel

22. září 2025  11:44

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.