Lázeňský areál Hrudkov na Českokrumlovsku navrhne rakouský ateliér architektů

Podobu lázeňského areálu Hrudkov u Vyššího Brodu na Českokrumlovsku navrhne rakouský ateliér Archinauten ZT. Vzešel z architektonické soutěže, do níž se přihlásilo 15 uchazečů. Město o tom informovalo v tiskové zprávě. Lázně vzniknou na místě bývalé plicní léčebny a měly by nabízet až 130 pokojů.
"Hrudkov je pro Vyšší Brod mimořádně důležitým místem. Téměř 20 let čeká na nové využití a my jsme nechtěli rozhodovat ukvapeně. Architektonická soutěž nám umožnila porovnat několik kvalitních cest a získat konkrétní představu, jak může areál v budoucnu fungovat. Vítězný návrh respektuje charakter místa a současně mu dává novou perspektivu," řekl starosta Vyššího Brodu Jindřich Hanzlíček (Perspektiva).
Budoucí areál by měl propojit lázeňství, wellness, hotelové a restaurační služby, léčebné provozy, konferenční prostory a venkovní plochy navazující na okolní krajinu. Město zároveň usiluje o získání statutu klimatických lázní a chce navázat na historii Hrudkova spojenou s léčbou onemocnění dýchacích cest. "Od začátku jsme věděli, že nehledáme pouze působivý obrázek budoucích lázní. Potřebujeme řešení, které bude dobře fungovat pro hosty i zaměstnance, bude ekonomicky smysluplné a nabídne kvalitní podmínky pro budoucího investora. Soutěž nám pomohla tyto požadavky prověřit a ukázala skutečný potenciál celého území," doplňuje místostarosta Vyššího Brodu Jaroslav Marek (Perspektiva).
Lázně budou sloužit primárně samoplátcům. Město počítá, že v Hrudkově také vznikne nová bytová čtvrť. Areál bývalé plicní léčebny Hrudkov se rozkládá u Vyššího Brodu na ploše 13 hektarů. Sanatorium se zaměřovalo na léčbu tuberkulózy a respiračních nemocí a patřilo od roku 1964 tehdejšímu Krajskému ústavu národního zdraví. Českobudějovická nemocnice, pod kterou léčebna do loňska patřila, v roce 2005 provoz přesunula do areálu v Českých Budějovicích. Od té doby byl Hrudkov opuštěný.