Akci s názvem Konečně doma pořádá Československá obec legionářská ve spolupráci s Muzeem starých strojů a technologií při příležitosti 105. výročí návratu legionářů do Československa.
Souprava vyjela v pátek z pražských Vršovic ve 14 hodin. Její součástí je i Francouzský rychlíkový vůz s výstavou Návrat legií do vlasti.
Vlak projel přes Benešov, Tábor či Veselí nad Lužnicí a po půl sedmé večer dorazil do Českých Budějovic. Pak následoval pochod na náměstí Přemysla Otakara II.
Na nádraží na něj čekal v dobové uniformě Lukáš Janda, který je členem Československé obce legionářské a je také součástí posádky Legiovlaku, který pravidelně objíždí republiku.
„Podobná akce se měla konat už před pěti lety, ale to ji zhatil covid. Připomínáme si jí událost z listopadu 1920, kdy dva roky po ukončení první světové války doplula do italského Terstu transportní loď Heffron, na jejíž palubě se do vlasti vraceli poslední legionáři z Ruska,“ připomněl Janda, jehož pradědeček byl legionářem, který bojoval v Rusku.
Hlavní část akce se uskuteční v sobotu, kdy bude vlak při cestě zpět do hlavního města kopírovat stopy legionářů od jižní hranice do Prahy. Vzpomínková jízda má podle organizátorů kromě legionářů připomenout také válečné veterány.
Legionáři v historických uniformách ve vlaku prodávají symbolické květy vlčího máku, jejichž zakoupením mohou lidé veterány podpořit prostřednictvím Vojenského fondu solidarity.
V sobotu vlak z Českých Budějovic vyrazí v 08.24 hodin, na pražské hlavní nádraží má přijet ve 13.30.
Legionáři následně projdou Prahou k legionářskému pomníku na náměstí Pod Emauzy, kam by měli dorazit v 16 hodin. V neděli ráno, po skončení oficiální připomínkové akce, vlak odjede do Letohradu.