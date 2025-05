Rakušané kradli Lego po paletách, ukrývali ho v Česku. Prodej zhatila policie

15:52 , aktualizováno 15:52

V polovině dubna se dva Rakušané vloupali do firmy se sídlem až za Lincem a odtud ukradli velké množství oblíbených stavebnic LEGO. K tomu také kolem 1000 eur. Protože se jim akce vydařila, vzali k sobě do party ještě ženu a jako trojice 23. května násilím vnikli do dalšího obchodu v Rakousku znovu ve velkém kradli. Dohromady vzali zboží a peníze v hodnotě 10 milionů korun. Dopadla je jihočeská policie.