Lékaři z českobudějovické nemocnice se podíleli na aplikaci pro lidi po mrtvici

Lékaři z českobudějovické nemocnice se podíleli na vývoji aplikace, která pomůže odhalit svalové problémy u lidí po mozkové mrtvici. Pacienti tak mohou předejít problémům, jako jsou potíže s chůzi, s oblékáním nebo běžným pohybem ruky nebo nohy. V tiskové zprávě o tom dnes informovala mluvčí českobudějovické nemocnice Iva Nováková.
"U pacientů po cévní mozkové příhodě jsou první měsíce rozhodující. Počáteční projevy spasticity bývají nevýrazné a objevují se často až po návratu domů, kdy se pacient znovu učí zvládat běžné denní činnosti. Chtěli jsme proto pacientům i jejich blízkým nabídnout jednoduchý nástroj, který je na důležité změny upozorní a doporučí jim specializovanou péči," uvedl primář neurologického oddělení českobudějovické nemocnice Svatopluk Ostrý.
Aplikaci si mohou zájemci stáhnout do mobilního telefonu. Pomocí jednoduchých otázek a obrázků mapuje změny v pohybu, bolest, svalové napětí i obtíže v běžných činnostech. Pokud výsledek ukáže možné riziko svalových problémů, takzvané spasticity, nabídne uživateli kontakty na regionální centra a připraví výstup pro lékaře.
"Aplikace může fungovat jako praktický most mezi pacientem doma, pečující rodinou a specializovaným centrem. Čím dříve pacienta vyšetříme, tím lépe dokážeme nastavit rehabilitaci a další postup," uvedla Marcela Míková z rehabilitačního oddělení českobudějovické nemocnice. Právě Míková s Ostrým se na vývoji aplikace podíleli.
Cévní mozková příhoda neboli mozková mrtvice postihuje v republice až 40.000 lidí ročně. Je to třetí nejčastější příčina úmrtí a hlavní příčina trvalé invalidity.