Lenka Filipová se po úrazu vrací na pódium, první koncert bude mít v Třeboni

Zpěvačka, kytaristka, textařka a skladatelka Lenka Filipová, která na podzim utrpěla vážný úraz při pádu ze schodů, se vrací na pódia. První koncert odehraje 1. května v Divadle J. K. Tyla v Třeboni. O koncert je velký zájem, lidé mohou sehnat vstupenky na posledních pár míst, řekl dnes ČTK Michal Kindl z produkce.
"Bylo to pro mě velmi náročné období, které jsem se snažila překlenout a dostat se do formy. Tuto pauzu mi způsobila situace, kterou bych nikomu nepřála. Praskla mně náhle cévní výduť v hlavě a byla jsem ve špatnou chvíli na špatném místě. V bezvědomí jsem se zřítila ze schodů, utrpěla jsem vážná zranění na celém těle včetně mozku,” uvedla Lenka Filipová na svém blogu. Dodala, že už se jí po divácích stýská, ale koncerty z dubna raději přesunula na červen.
První koncert bude 1. května v Divadle J.K. Tyla v Třeboni a poté 21. května v Jindřichově Hradci.
Pražská rodačka vydala dvě desítky desek, v nichž proplouvá mezi žánry od šansonů přes klasický repertoár až k lidovým písničkám. Velmi úspěšné bylo například její páté album Částečné zatmění srdce z roku 1989. Vydala i klasická alba, například Concertino I a II, akustická alba či různé kompilace.
Během své kariéry koncertovala v řadě zemí po celém světě, mimo Evropy zavítala i do Japonska, USA, Kanady nebo Austrálie. V roce 1988 byla oslovena, aby reprezentovala Švýcarsko v mezinárodní písňové soutěži Eurovision Song Contest. Krátce předtím, než měla odlétat, jí československé úřady účinkování nepovolily. Místo ní jako náhradnice vystoupila tehdy ještě nepříliš známá Céline Dionová, ze které se nakonec stala světová hvězda.