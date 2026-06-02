Lepší vodu v lipenské přehradě by podle vědce zajistila změna odpadního systému

Vyšší kvalitu vody v jihočeské lipenské nádrži podle vědců zajistí pouze změna odpadního systému v dané lokalitě. Do přehrady ústí řada odpadních trubek nebo se do ní dostává odpad z nekvalitních čistíren odpadních vod. Proto se v Lipně vyskytuje ve velké míře fosfor, jenž způsobuje přemnožení sinic. Změnu by zajistila velká centrální čistírna odpadních vod nebo svedení splašků mimo přehradu. ČTK to řekl Josef Hejzlar z českobudějovického Biologického centra Akademie věd.
"Velká, kvalitní čistírna odpadních vod s potřebnými parametry by byla ideálním řešením. Další variantou je odvést odpadní vody úplně mimo povodí, aby se nedostávaly do nádrže," uvedl.
Jihočeský kraj minulý týden představil studii, podle níž špatnou kvalitu vody v lipenské přehradě způsobuje větší uvolňování fosforu v rašeliništích. Ze studie vyplývá, že přirozenými procesy se do nádrže dostávají dvě třetiny fosforu. Zbylou třetinu způsobují různé lidské činnosti. Kromě odpadních vod jde například o zemědělství nebo rybářství. Pokud by se k 70 procentům množství v přírodním odtoku fosforu z povodí těch 30 procent fosforu od lidí nepřidávalo, v lipenské nádrži by se vodní květy sinic nebo řas hromadně nevyskytovaly. A hodnocení ekologického potenciálu nádrže by bylo dobré, uvedl Hejzlar.
Kvalita vody ve vodní nádrži Lipno se výrazně zhoršila v posledních letech. Na konci loňského roku se na hladině vytvořil zeleně zbarvený led. Podle vědců byl příčinou nadbytek fosforu ve vodě a změny ekosystému v souvislosti s oteplováním klimatu. Na zhoršené kvalitě vody se podílí i dlouhodobé sucho. "Lipenská nádrž je navíc specifická tím, že není příliš hluboká," uvedl Hejzlar. Parametry přehrady tak představují pro množení sinic a řas ideální prostředí.