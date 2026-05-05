Trable pro stovky cestujících. Čedok zrušil lety z Českých Budějovic na Krétu

Lukáš Marek
  11:32aktualizováno  11:32
Ještě před začátkem hlavní turistické sezony přišla z Letiště České Budějovice velmi nepříjemná zpráva pro část cestujících. Čedok zrušil všech 18 letů do Heraklionu na Krétě. Důvodem je podle vyjádření cestovní kanceláře nedostatek slotů na řeckém letišti. Firma nabídla odlety z Prahy, klienti i tak přístup kritizují. Ruší se navíc i spojení z Pardubic.
Letadlo přistává na letišti u Českých Budějovic.

Letadlo přistává na letišti u Českých Budějovic. | foto: Petr Lundák, MF DNES

Letadlo přistává na letišti u Českých Budějovic. Na snímku je vidět i zázemí...
Letadlo vzlétlo z letiště u Českých Budějovic a míří do Turecka.
Bouřka zastavila provoz na letišti v Českých Budějovicích. (10. července 2024)
Letadlo startuje z letiště u Českých Budějovic, v pozadí je Kleť.
11 fotografií

Charterové lety s Čedokem na trase České Budějovice – Heraklion jsou zrušené. „Důvodem jsou dlouhodobé problémy s přidělováním slotů na letišti v Heraklionu, zejména v exponovaných dnech pátek, sobota a neděle,“ informovala iDNES.cz Klára Divíšková, mluvčí cestovní kanceláře.

Řecké řízení letového provozu podle jejích slov finálně odmítlo požadované časy potvrdit. Zrušení se týká jednoho letu z Budějovic týdně. „Klientům jsme nabídli možnost odletět ve stejném termínu z Prahy a zároveň dostávají kompenzaci 500 korun na osobu,“ uvedla dále Divíšková.

Kompenzace 500 korun je malá, reagují cestující

Cestující z Budějovic ale vyjádření a nabídka nijak výrazně neuspokojila. Upozorňují například na to, že za zájezd z Budějovic platí více korun než za ten, kolik stojí z hlavního města. Navíc, pokud pojedou do Prahy, utratí další peníze za cestu a následně i za parkování. „Že tato cesta do Prahy a parkoviště stojí mnohem víc než 500 korun, nikoho nezajímá,“ napsal jeden z mnoha diskutujících na Facebooku.

Na dovolenou odletí z Budějovic víc lidí i díky nové cestovce, dotace je dál vysoká

Navíc podobný problém jako klienty z Budějovic potkal i ty z Pardubic, jak potvrdil Čedok. „Ostatní charterové lety zůstávají zachované, naopak dochází k navýšení kapacit například u letů do Marsa Matruh z Brna nebo na Mallorcu z Ostravy. Alternativy pro klienty zůstávají široké. Lety do Heraklionu jsou dostupné z Prahy ve středu a v neděli, z Ostravy ve středu a v neděli, z Brna ve středu a v neděli a z Bratislavy v neděli.

Cestujícím se omluvilo i vedení Letiště České Budějovice, které o zrušených letech informovalo. „Informaci pouze zprostředkováváme, rozhodnutí cestovní kanceláře nemůže letiště České Budějovice nijak ovlivnit. Všem cestujícím, kteří tuto cestu plánovali se velmi omlouváme za vzniklé komplikace s jejich dovolenou,“ napsalo.

Letadlo přistává na letišti u Českých Budějovic.
Letadlo přistává na letišti u Českých Budějovic. Na snímku je vidět i zázemí letecké záchranné služby.
Letadlo vzlétlo z letiště u Českých Budějovic a míří do Turecka.
Bouřka zastavila provoz na letišti v Českých Budějovicích. (10. července 2024)
11 fotografií

Redakce iDNES.cz oslovila i další cestovní kanceláře, které létají z Českých Budějovic. Například CK Fischer ihned reagovala. „Žádné lety nerušíme. Na Krétu poletíme z Budějovic každý pátek,“ ujistil mluvčí společnosti Jan Bezděk.

Kraj provoz nadále dotuje desítkami milionů

Celkově mělo jihočeské letiště pro letošní sezonu naplánovaných nejméně 215 letů. Novou destinací bude Tirana v Albánii. Jihočeský kraj jako vlastník areálu i společnosti Jihočeské letiště České Budějovice musí dál významně dotovat provoz. Letos to bude částkou 90 milionů korun. Loni prošlo terminálem 67 tisíc cestujících.

Nově odtud nabízí odlety na dovolenou také cestovní kancelář Tui. První let odstartuje 10. června a zamíří do Turecka, v nabídce bude mít ještě Bulharsko. „Chceme být dostupnější i pro klienty z regionů. Jižní Čechy jsou pro nás důležité. Význam turismu zde roste,“ uvedla Silvie Szymiková, obchodní ředitelka Tui CZ.

Třetí plnohodnotná sezona vypukne naplno už 16. května a potrvá do 5. října, jak potvrdil ředitel letiště Ivan Trhlík. „Věřím, že se nás nedotkne bezpečnostní situace, která panuje ve světě,“ podotkl před několika dny.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

5 pumptracků v Praze, které musíte vyzkoušet. Jeden je nejdelší na světě

Pumptrack Štvanice

Baví děti i dospělé, zlepšují techniku jízdy a nepotřebujete na nich šlapat. Pumptracky, tedy uzavřené okruhy plné vln a klopených zatáček, se v Praze stávají hitem nejen pro děcka a teenagery....

7+2 nejhorších výletních cílů v Česku. Hororové kulisy, pasti na turisty i skutečně nebezpečný les

Jedno z nejděsivějších míst v České republice se nachází ve Rváčově nedaleko...

Kam na výlet po Česku? Kromě zaručených míst slibujících skvělé zážitky existují i lokality, kam nechcete. Připomínají hororové scény, působí nevýslovně divnou atmosférou nebo přinášejí zklamání z...

Nová lanovka na Petřín se postupně odhaluje, vozy už mají zakrytá jen čela. Podívejte se

Nové vozy lanovky na Petřín už mají zakrytá jenom čela.

Nová lanovka na Petřín od designérky Anny Marešové se zbavuje ochranných obalů a odhaluje svou podobu. Vozy vyrobené ve Švýcarsku mají aktuálně zakrytá již jen čela a procházejí intenzivním...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Blíží se další výluka, metro C tři dny nepojede. Jak se dostat z Kobylis na Pankrác?

Stanice metra Budějovická

Kdo si na prodloužený květnový víkend naplánoval rychlou cestu přes centrum metrem, bude muset počítat s komplikacemi. Linka C se na tři dny výrazně omezí. Mezi stanicemi Kobylisy a Pražského...

Pražský maraton 2026: Běžci ovládnou ulice, doprava vsadí na metro

Tereza Hrochová během Pražského maratonu

Už zítra (3. května 2026) se metropole promění v dějiště jedné z největších sportovních událostí roku. Pražský maraton přivede do ulic tisíce běžců, ale pro Pražany a návštěvníky města to znamená...

Podnikatel Kyselý a expolicista Kadlec podali v kauze Vidkun ústavní stížnost

ilustrační snímek

Dva z aktérů kauzy Vidkun, podnikatel Ivan Kyselý a bývalý olomoucký krajský policejní náměstek Karel Kadlec, podali ústavní stížnost. V souvislosti s úniky z...

5. května 2026  9:37,  aktualizováno  9:37

Strojvedoucí měl tři promile, poznali to cestující. Otálel s dveřmi i rozjezdy

Kdo z vás někdy nezatoužil projet se metrem v kabině strojvedoucího? Navíc v...

Silně opilého strojvedoucího odhalili v pondělí na Přerovsku. Při podivné jízdě například zapomněl ve stanici otvírat dveře, nezvykle pomalu se rozjížděl, nabíral zpoždění. Policisté mu naměřili...

5. května 2026  11:12

Příbramská nemocnice po policejní razii odvolala stíhaného ředitele

Protikorupční centrála v příbramské nemocnici zadržela 13 lidí včetně ředitele....

Představenstvo Oblastní nemocnice Příbram v úterý na mimořádném zasedání odvolalo předsedu představenstva Stanislava Holobradu. Novinářům to řekl hejtmančin náměstek Pavel Pavlík. Holobrada,...

5. května 2026  10:52,  aktualizováno  11:07

Dvakrát odložená oprava. Ve městě už jezdí dle nových řádů, do mostu ale ani nekopli

Most v Hranicích na ulici 1. máje, důležitá dopravní tepna města, má projít...

Oprava mostu v ulici 1. máje v Hranicích na Přerovsku má na polovinu roku rozpůlit město. Radnice už nechala změnit jízdní řády MHD, jenže stavební práce ještě vůbec nezačaly, ačkoliv už dvakrát...

4. května 2026  10:32,  aktualizováno  5. 5. 11:05

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Podnapilý Polák srazil chodce, pak zběsile ujížděl policistům. Těm pomáhal taxikář

Opilý Polák v Brně zběsile ujížděl policistům

Několik policejních vozů bylo potřeba k zastavení agresivně ujíždějícího cizince, který v Brně srazil chodce. Třicátník během své jízdy nebezpečně kličkoval a projížděl křižovatky na červenou, v...

5. května 2026  11:02,  aktualizováno  11:02

V Bohumíně začíná dvouletá přestavba Základní školy ČSA za více než 100 milionů

ilustrační snímek

V Bohumíně na Karvinsku začíná modernizace Základní školy ČSA z roku 1970. Její celková přestavba bude stát přes 100 milionů korun a potrvá dva roky. Přes 400...

5. května 2026  9:23,  aktualizováno  9:23

Nová data mění pohled na fotovoltaiku v Česku

5. května 2026

Praha jako ghost town? Prázdné domy, miliardové čekání a Palác Alfa, který už 25 let mizí

Petr Zeman z projektu prázdné domy a Petr Holeček z deníku Metro

Praha je plná domů, kolem kterých denně chodíme a přitom v nich roky nikdo nebydlí. Někdy si toho ani nevšimneme. Jindy to bije do očí. Nový díl podcastu Linka M jde přímo k jádru. Proč vlastně ve...

5. května 2026  10:50

Repertoár Národního divadla Brno rozšíří romantický balet Giselle

RepertoĂˇr NĂˇrodnĂ­ho divadla Brno rozĹˇĂ­Ĺ™Ă­ romantickĂ˝ balet Giselle

Repertoár Národního divadla Brno rozšíří Giselle, jedno z vrcholných děl baletního romantismu. Inscenaci s mezinárodním obsazením připravuje kubánský...

5. května 2026  9:14,  aktualizováno  9:14

Festival Regiony v H.Králové zahajuje předprodej vstupenek, nabídne stovky akcí

ilustrační snímek

Mezinárodní divadelní festival Regiony, který se uskuteční v Hradci Králové od 19. do 26. června, zahajuje předprodej vstupenek. Pro předplatitele Klicperova...

5. května 2026  9:10,  aktualizováno  9:10

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Starosta libereckých Vratislavic Pohanka vystoupil z hnutí SLK

ilustrační snímek

Starosta Vratislavic nad Nisou, jediného městského obvodu stotisícového Liberce, Lukáš Pohanka vystoupil v pondělí po 16 letech z hnutí Starostů pro Liberecký...

5. května 2026  9:04,  aktualizováno  9:04

Autorské čtení, divadlo i veřejná debata. Olomouc poprvé hostí duhový jarmark

Festival Prague Pride v Praze. V sobotu se účastníci vydali z Václavského...

Do Olomouce v sobotu 9. května vůbec poprvé dorazí duhový jarmark. Krajské město bude na Dolním náměstí pořádat akci na podporu práv leseb, gayů, bisexuálů a trans lidí (LGBT+). Celodenní jarmark...

5. května 2026  10:42,  aktualizováno  10:42

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.