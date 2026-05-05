Charterové lety s Čedokem na trase České Budějovice – Heraklion jsou zrušené. „Důvodem jsou dlouhodobé problémy s přidělováním slotů na letišti v Heraklionu, zejména v exponovaných dnech pátek, sobota a neděle,“ informovala iDNES.cz Klára Divíšková, mluvčí cestovní kanceláře.
Řecké řízení letového provozu podle jejích slov finálně odmítlo požadované časy potvrdit. Zrušení se týká jednoho letu z Budějovic týdně. „Klientům jsme nabídli možnost odletět ve stejném termínu z Prahy a zároveň dostávají kompenzaci 500 korun na osobu,“ uvedla dále Divíšková.
Kompenzace 500 korun je malá, reagují cestující
Cestující z Budějovic ale vyjádření a nabídka nijak výrazně neuspokojila. Upozorňují například na to, že za zájezd z Budějovic platí více korun než za ten, kolik stojí z hlavního města. Navíc, pokud pojedou do Prahy, utratí další peníze za cestu a následně i za parkování. „Že tato cesta do Prahy a parkoviště stojí mnohem víc než 500 korun, nikoho nezajímá,“ napsal jeden z mnoha diskutujících na Facebooku.
Navíc podobný problém jako klienty z Budějovic potkal i ty z Pardubic, jak potvrdil Čedok. „Ostatní charterové lety zůstávají zachované, naopak dochází k navýšení kapacit například u letů do Marsa Matruh z Brna nebo na Mallorcu z Ostravy. Alternativy pro klienty zůstávají široké. Lety do Heraklionu jsou dostupné z Prahy ve středu a v neděli, z Ostravy ve středu a v neděli, z Brna ve středu a v neděli a z Bratislavy v neděli.
Cestujícím se omluvilo i vedení Letiště České Budějovice, které o zrušených letech informovalo. „Informaci pouze zprostředkováváme, rozhodnutí cestovní kanceláře nemůže letiště České Budějovice nijak ovlivnit. Všem cestujícím, kteří tuto cestu plánovali se velmi omlouváme za vzniklé komplikace s jejich dovolenou,“ napsalo.
Redakce iDNES.cz oslovila i další cestovní kanceláře, které létají z Českých Budějovic. Například CK Fischer ihned reagovala. „Žádné lety nerušíme. Na Krétu poletíme z Budějovic každý pátek,“ ujistil mluvčí společnosti Jan Bezděk.
Kraj provoz nadále dotuje desítkami milionů
Celkově mělo jihočeské letiště pro letošní sezonu naplánovaných nejméně 215 letů. Novou destinací bude Tirana v Albánii. Jihočeský kraj jako vlastník areálu i společnosti Jihočeské letiště České Budějovice musí dál významně dotovat provoz. Letos to bude částkou 90 milionů korun. Loni prošlo terminálem 67 tisíc cestujících.
Nově odtud nabízí odlety na dovolenou také cestovní kancelář Tui. První let odstartuje 10. června a zamíří do Turecka, v nabídce bude mít ještě Bulharsko. „Chceme být dostupnější i pro klienty z regionů. Jižní Čechy jsou pro nás důležité. Význam turismu zde roste,“ uvedla Silvie Szymiková, obchodní ředitelka Tui CZ.
Třetí plnohodnotná sezona vypukne naplno už 16. května a potrvá do 5. října, jak potvrdil ředitel letiště Ivan Trhlík. „Věřím, že se nás nedotkne bezpečnostní situace, která panuje ve světě,“ podotkl před několika dny.