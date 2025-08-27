Proto tam nemůžou v tuto chvíli přistávat letadla, řekl kolem 16. hodiny ředitel jihočeského letiště Ivan Trhlík. ČTK požádalo o vyjádření zástupce Armády ČR.
Aktuální informace na sociální síti Facebook je, že letiště předpokládá obnovení plného provozu mezi 17:00 a 18:00. Letiště dodalo, že o uzavření vzdušného prostoru ho dopředu nikdo neinformoval.
„Toto není žádný technický problém našeho letiště, ani letadel, my jsme to nezavinili, cestujícím jsme se omluvili. Cestující (kteří mají dnes odletět do zahraničí) jsou odbaveni, připraveni k odletu. Jakmile armáda otevře vzdušný prostor, letadla sem přiletí,“ řekl Trhlík. Je to naprosto výjimečná záležitost, zdůraznil.