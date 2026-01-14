Přijedou i hollywoodské hvězdy? Na letišti mohou vyrůst filmové ateliéry

Lukáš Marek
  14:02
Několik rozlehlých hal, všechno dřevostavby, ta nejvyšší má měřit od podlahy ke stropu 25 metrů. A součástí zázemí má být třeba i bazén. Pro volné plochy areálu letiště v Plané u Českých Budějovic se nyní spřádají zajímavé plány. Mohly by tam vyrůst filmové ateliéry, a to o rozloze až dvaceti hektarů. Problémem jsou sítě.
„Mohla by tam skutečně vzniknout velká studia, ale třeba i dílny, kde se budou vyrábět kulisy,“ upozornil Jiří Svoboda. Člen dozorčí rady společnosti Jihočeské letiště České Budějovice a exprimátor o vizi informoval trochu nečekaně při tiskové konferenci k transformaci Jihočeského divadla.

Nezmínil to náhodou, ale i proto že by součástí těchto ateliérů mohl být prostor, kde by se dala uspořádat představení až pro tisíc stojících diváků a teoreticky by ho tak mohlo využívat právě i divadlo. Celý záměr je v každém případě na samém začátku.

To potvrdil i Daniel Habrda. Právě on je tím, kdo s novou vizí oslovil vedení Jihočeského kraje jako vlastníka letiště a tamních pozemků. Je jednatelem kreativní producentské společnosti NuArt, která se zaměřuje zejména na filmovou produkci a tvorbu autorské hudby.

„Nyní jsme ve fázi, kdy jsme na kraji prezentovali možnosti, které takový provoz nabízí. Klíčové, co se snažíme vysvětlit, je, že by ateliéry lákaly filmaře a mohlo by to být atraktivní třeba i pro hollywoodské produkce. Oni řeší každou půlhodinu, takže pak třeba nemají chuť opouštět Prahu a přesouvat kompletní zázemí. Když by ho měli na jihu Čech k dispozici, tak to pro ně může být atraktivní,“ domnívá se Habrda.

Jako jihočeský patriot vnímá, jaké jsou zde lokace, které mohou filmaře přitáhnout – hrady, zámky, příroda. O tom všem Habrda mluví. „Navíc, pokud by se ateliéry podařilo vybudovat a natáčelo se zde více, pomůže to prakticky všem řemeslům v regionu, protože je filmařský průmysl velmi pestrý a potřebuje prakticky všechny obory,“ pokračoval.

Zatím tedy ani není jasné, kdo by byl investorem takové stavby a podobně. „Dovedu se představit, že by to mohl být i společný projekt s Jihočeským krajem. Výnosy z provozu ateliérů by pak pomohly celkové ekonomice letiště,“ zmínil Jiří Svoboda, který je také krajským zastupitelem.

Samotné vybudování objektů by podle něj bylo rychlé i proto, že by to byly dřevostavby. Návratnost takové investice je pak podle něj velmi rychlá. Problematické je to však na letišti s infrastrukturou.

S tím, jak chce kraj celý obrovský areál postupně rozvíjet, narazil na to, že jsou tam nedostačující sítě. To znamená především dostatečně silná elektrická síť, která zvládne nápor nových provozů a služeb. Tuto zásadní komplikaci už tak probírá s energetiky. A vyřešit bude nutné i kanalizaci a další věci.

Před nedávnem například hejtmanství oznámilo velký transfer se společností Viscofan, která se má v následujících letech přesunout právě na letiště a opustit současný areál nedaleko Mercury Centra. V areálu letiště už pak kraj zahájil také velké dopravní úpravy tak, aby se tam dalo pohodlněji vjíždět a také ho po příletu opouštět.

