Když se v sobotu vpodvečer odlepilo letadlo z ranveje areálu v Plané, začala tím další, třetí, sezona novodobé historie Letiště České Budějovice. Kromě cestujících si událost opět nenechaly ujít desítky lidí, což ukazuje, že je to i nadále také atrakce.

V hlavní části roku se bude z krajského města odlétat do šesti dovolenkových destinací v pěti zemích. Turisté se dostanou do turecké Antalye, kam také mířil sobotní let. Dál na řecké ostrovy Krétu a Rhodos, do bulharského Burgasu, do Monastiru v Tunisku a egyptské Hurghady.

Zajímavostí je, že podle statistik cestovních kanceláří už areál v Plané u Budějovic nevyužívají jen Jihočeši, ale míří tam také cestující z Plzeňského a Středočeského kraje.

„Naši klienti oceňují například krátkou dojezdovou vzdálenost letiště z centra Budějovic, rychlost odbavení, pohodlí letiště a zejména parkování na letišti zdarma po celou dobu dovolené,“ vyjmenovala mluvčí Čedoku Klára Divíšková. Tato společnost začala nabízet zájezdy z krajského města před třemi lety jako první.

„Let od nás je zatím možný jen prostřednictvím cestovních kanceláří. Věříme však, že i toto se v brzké době změní,“ řekl ředitel letiště Ivan Trhlík. Přidal i několik čísel. Loni se za letní sezonu uskutečnilo 170 letů a na příletu i odletu tam odbavili dohromady 55 tisíc cestujících. Plnohodnotný mezinárodní provoz začal 2. srpna 2023.

V zimě se pro nezájem rušily lety

Na pasažéry čeká letos v terminálu hned několik novinek. Podařilo se například rozšířit počet odbavovacích přepážek, teď jich tam mají celkem pět. Letiště také nechalo nainstalovat nový dopravníkový systém a rentgen pro zavazadla. Byly to investice za 13 milionů korun.

„I když zahajujeme teprve naši třetí sezonu, oblíbily si nás všechny generace cestovatelů. Cestující nás opakovaně hodnotí jako mimořádně přívětivé, přátelské letiště. Najdou u nás také cestovatelský obchod a dva gastro provozy,“ zmínil dále Trhlík.

Areál má za sebou také první zimní provoz. Ten však nakonec nebyl až tak úspěšný, jak si možná cestovní kancelář i vedení letiště představovalo. Z dvaadvaceti plánovaných letů se jich totiž nakonec uskutečnilo jen osm. Zájemci cestovali do egyptské Hurghady.

„Cestovní kancelář nás informovala, že vzhledem k nečekaně malému zájmu o tuto destinaci lety z Českých Budějovic ruší. Takové rozhodnutí jsme nemohli nijak ovlivnit. Závěrečný let zimní sezony se tak uskutečnil 9. února. Všechny ty úvodní byly plně obsazené,“ uvedl Trhlík.

V zimním období sloužil areál také pro obchodní dopravu a pro takzvané všeobecné letectví, což jsou lety malých strojů, kluzáků nebo motorových padáků. Vzdušný prostor nad Planou také využívali různé zahraniční společnosti pro výcvik.

Postaví tam obchody

Letiště každopádně dál zůstává ztrátové a Jihočeský kraj jako jeho vlastník tak provoz i nadále dotuje desítkami milionů korun ročně.

Hejtmanství proto hledá další cesty, jak zvýšit zisky. Před několika dny padlo rozhodnutí, že kraj vypíše výběrové řízení na stavbu retail parku s obchody. Celý areál má obrovských 320 hektarů a v dolní části poblíž výpadovky na Krumlov či Lipno je spousta vhodných pozemků ke komerčnímu využití.

„Chceme tímto způsobem dělat letiště co nejvíce finančně soběstačné. Peníze z nájmu budou směřovat nejen do rozvoje, ale i do provozu,“ uvedl hejtman Martin Kuba.

Plánované obchody mají stát v místech nynějšího parkoviště, které by se přesunulo. „Je to otázka komplexního řešení celého areálu. Ale určitě bude parkoviště pro turisty, kteří odtud odlétají, zachované,“ sdělil Ivan Skalický z odboru regionálního rozvoje a územního plánování krajského úřadu. Pokračují také jednání o leteckém cargo provozu, vzniknout by tam mohlo i centrum pro výzkum a výrobu modulárních reaktorů.