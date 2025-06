Výběr – hudební festivaly v kraji Týden v letňáku, ČB, 16.-21. 6. Vojta Dyk a D.Y.K., Jelen, Rybičky 48, Mig 21, Rap night, Trautenberk tydenvletnaku.cz

Irie Révoltés, The Real McKenzies, Fidlar, The Toy Dolls, Soft Play, Vypsaná Fixa a další desítky kapel mightysounds.cz

Barokní noc na zámku, Varhanní koncert, Jazz nad Vltavou, Nokturno s číší vína, Koncert k poctě Josefu Sukovi komorni-festival.cz

Gaia Mesiah, Hudba Praha, Letní kapela, Circus Ponorka, Orion a Čistychov, Vltava, Vypsaná fixa, Tata Bojs, Karel Plíhal a další veselskepiskovny.cz

Kateřina Marie Tichá a Bandjeez, Epoque Quartet, Basawell, 4 tenoři, Dan Bárta a Rozhlasový Big Band Gustava Broma budejce.cz

Nečekané baroko, Maxim Vengerov, Štěpán Rak 80, Pablo Sáinz-Villegas, Alessandro Severo, Take 6, Vášnivá Carmen: opera, balet festivalkrumlov.cz

Traktor, Rybičky 48, Dymytry, SPS, Horkýže slíže, Mig 21, Holki

Traktor, Rybičky 48, Dymytry, SPS, Horkýže slíže, Mig 21, Holki Hrady CZ, Rožmberk, 1.-2. 8.

Ben Cristovao, Dymytry, Divokej Bill, Richard Krajčo, Tomáš Klus, Wanastowi Vjecy, Kabát, Gaia Mesiah, Visací zámek a další hradycz.cz