V létě filmy, v zimě bruslení. Areál letního kina Háječek čeká celoroční provoz

Vedení města představilo projekt proměny oblíbeného místa. Nejdříve formou menší soutěže oslovilo tři architektonické firmy, ať připraví studie nové podoby Háječku. Vítězný ateliér Mimosa architekti teď vše dopracuje a nachystá potřebnou dokumentaci.

„Po sezoně, tedy v září roku 2026, bychom rádi zahájili samotnou stavbu, abychom měli v červnu 2027 hotovo,“ upřesnil harmonogram náměstek primátorky pro investice Petr Maroš.

Odhadované náklady kompletní přeměny Háječku jsou 120 milionů korun, ovšem bez audiovizuální techniky. Takže ve výsledku vše bude ještě o dost dražší.

Letní kino bude po přestavbě přes rok kompletně průchozí, přes den tam budou mít zájemci možnost trávit volný čas, posedět si u kávy nebo nějakého občerstvení.

„Prostor by měl fungovat pro šest základních typů akcí – jako kino až pro 1 100 diváků s teleskopickou vysouvací tribunou, pro divadlo a koncerty až pro 2 000 lidí. Pak samozřejmě jako park nebo třeba pro pořádání food festivalu,“ vyjmenoval Maroš. Velkou novinkou bude kluziště, které bude v provozu v zimě.

„Háječek je jedním z nejhezčích míst v Budějovicích, proto z něj chceme mít multifunkční prostor, který bude fungovat celoročně,“ vysvětlil architekt Martin Krupauer, předseda českobudějovické komise pro rozvoj metropolitní oblasti.

Velmi zajímavým a nepřehlédnutelným prvkem nového areálu bude střecha, kterou bude možné složit a zase rozvinout podle potřeby. Když tedy bude například pršet, nebude nutné představení hned rušit, stačí jen roztáhnout střechu. Architekti také ještě musí vyřešit, jak nakonec bude vypadat oplocení. Běžně bude Háječek otevřený a průchozí, ale třeba při promítání by měl ze země vyjet mobilní plot, což je pravděpodobná varianta.

Takzvané skicovné bylo pro každou společnost stejné, a to 150 tisíc korun, vítězná Mimosa pak dostane za projekt přibližně 1,5 milionu korun. Dalšími účastníky byla studia Atelier 111 architekti a 4DS.

„Park Háječek zůstane stejný, určitě nepočítáme s kácením. Pro kluziště bychom rádi využili technologii, která slouží na zimním stadionu, jenž je hned vedle,“ zmínil Maroš.

Krupauer pak upozornil, že se o něco zvětší a narovná prostor mezi Budvar arénou a parkem. „Místo bude vzdušnější a rovně průchozí mezi cyklostezkou a věznicí,“ doplnil. „Důležité je, že je projekt v souladu s územním plánem,“ navázal další náměstek primátorky Lubomír Bureš.

U planetária chystají hřiště

Na proměnu se těší i provozovatelé kina Háječek. Působí tam od roku 2020 a město s nimi smlouvu prodlužuje vždy na rok, právě kvůli dlouhodobě plánovaným úpravám.

„Město s námi úpravy konzultuje, předávali jsme jim své tipy z praxe. Jsme rádi, že u toho takto můžeme být,“ reagoval Dan Habrda z týmu provozovatelů. Zda bude právě on se svými kolegy provozovat areál celoročně, ještě není jisté, ale na léto s nimi město dál počítá.

Kromě kina se postupně mění celý Háječek, funguje tam například kavárna, když tam soukromý podnikatel zachránil a zrenovoval zchátralý altánek. Loni tam přibyl fotopoint ve tvaru srdce, od planetária zmizelo oplocení a kolem řeky teď vede stezka.

„Investovat tam budeme i letos, kdy vznikne na soutoku Vltavy a Malše vyhlídkové a přístavní molo. Chceme, aby se Háječek stal místem, kde se budou lidé setkávat,“ upozornila primátorka Dagmar Škodová Parmová s tím, že to bude alternativa k oblíbenému Sokolskému ostrovu. Blízko planetária by také mělo vzniknout nové hřiště, které bude tematicky zapadat právě do oblasti astronomie.