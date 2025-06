Polovina května, teplota vzduchu 13 stupňů Celsia, teplota vody 10 stupňů. Přestože většina letních plováren právě kvůli počasí otvírá až na začátku června, na volyňskou plovárnu na Strakonicku, která je kulturní památkou, míří už dva týdny každý den asi deset místních otužilců.

„V květnu je něco jako zkušební sezona, nevybírá se vstupné a voda je bez úprav,“ popsal stav provozovatel Vlastimil Jirsa. Protože bazén napouštějí vodou z přilehlé říčky Volyňky, návštěvníci se musejí připravit i v těch největších letních vedrech na teploty maximálně okolo čtyřiadvaceti stupňů.

Letos zde ale pro nejmenší připravují dětský bazén. „Zlikvidovali jsme party stany a vybudovali jsme pergolu, vyměnili jsme kompletně sezení za nové,“ popsal provozovatel novinky. Vstupné činí 20 korun pro děti a 40 korun pro dospělé na celý den, takže areál živí hlavně kiosek a zejména pak festivaly a koncerty, které se zde konají.

„Většina návštěvníků sem pak nejezdí jen za muzikou, ale že si tady udělají fajn víkend. Vyroste tady malé stanové městečko. Je to tu prostě jiné než někde na letišti a na asfaltu. První akce tady byly dokonce takové, že před pódiem nebyl nikdo, protože byli všichni v bazénu. Pak se dokonce jedna kapela sebrala a přešla hrát k bazénu,“ zavzpomínal Jirsa.

Většina areálů drží loňské ceny

Plovárny neodmyslitelně patří k létu a prázdninám. A tak většina správců čeká na sluníčko a vyšší teploty. Ale před otevřením rozhodně nezahálejí. Zima a mráz mohou poškodit vanu bazénu či okolní dlažbu, a pak je nutná ještě na jaře oprava. Rozsah investic většinou určuje loňská sezona a její výnos. Seče se tráva, opravuje nábytek, finišují přípravy. Až se nahrnou návštěvníci, nebude na nic prostor ani čas.

Písecké koupaliště u Václava nabízí kromě bazénů a brouzdaliště také možnost svlažit se přímo v řece Otavě. A to už od půlky května. Podle mluvčí radnice Petry Měšťanové se zde letos nic zásadního nemění, a to včetně vstupného. Pro dospělé je to 90 korun a pro seniory a děti do 140 cm výšky 60 korun.

V Horní Stropnici na Českobudějovicku se pustili před sezonou do vyčištění bazénu. „A pak jak nateče voda, počítám tak během 14 dní, se může koupat,“ popsala provozní Šárka Pilečková. Vstup sem je volný.

Na plovárně v Hluboké nad Vltavou na Budějovicku se letos žádné novinky nepřipravují. Otevřeli ji v neděli. Dospělí návštěvníci zaplatí stejně jako loni 200 korun a děti podle věku 20 nebo 100 korun.

Bez výrazných změn zahájili sezonu i na venkovním koupališti v Českých Budějovicích. Krytý bazén ale bude přístupný souběžně ještě do 27. června.

V Bechyni na Táborsku otevřeli koupaliště také na začátku června. Zatím ale jen v pracovní dny odpoledne a o víkendech po celý den. „Je to spíše takové retro, ale hodně sem pak přes léto chodí například ti, co jsou tady na chalupě a na prázdninách,“ popsal provozovatel Jiří Benda. Kromě vodních radovánek čekají na příchozí stolní tenis nebo badminton a nově trampolína.

Děti do výšky jednoho metru mají vstup zdarma, mládež a senioři zaplatí 90 a dospělí 110 korun. Vstupné je oproti loňské sezoně vyšší o 10 korun. „Zdražuji každé dva roky, ale právě jen o desetikorunu,“ komentoval provozní.

Prachatické koupaliště Hulák čeká na dobré počasí. To je totiž zásadním faktorem, kdy se otevře. „Předpokládáme, že to bude v půlce června,“ komentoval ředitel sportovních zařízení v Prachaticích Martin Kutlák. Plovárna čelila v zimě mrazu a bylo nutné opravit obklady a vyměnit fólie. Vstupné se proti loňskému roku nemění, pro dospělé činí za celý den 100 a pro děti 60 korun.

Koupaliště a plovárny v Jihočeském kraji Borek, Borovany – Lazna, Blatná České Budějovice, Hluboká nad Vltavou, Jindřichův Hradec, Olešník, Písek – U Václava, Prachatice – Hulák, Sezimovo Ústí – Pohoda, Strakonice, Tábor Týn nad Vltavou, Velešín, Volyně

Milevská plovárna otevřela 1. června. Dospělí návštěvníci si musí připravit na vstup 100 korun, mládež a senioři 70, starší děti 55 a ti nejmenší 10 korun. Podle jednatele Michala Hermy je vše při starém, do budoucna je ale třeba pustit se do celkové rekonstrukce. I zde v zimě úřaduje mráz. „Konstrukce pracuje, objevují se mírné praskliny. Zatím to není nic vážného. Ale až se pustíme do oprav, bude třeba vyměnit například i dlažbu,“ přednesl.

Provoz letního akvaparku v Jindřichově Hradci zahájí podle předpokladů ve druhé polovině června, a to také s ohledem na počasí. O zvýšení cen vstupného do venkovního areálu bude podle mluvčí radnice Karolíny Bartoškové jednat rada města na začátku června.

„Hlavní investicí za půl milionu korun byla výměna sběrných kolektorů a přepískování původní filtrů. Stejně jako v krytém bazénu dojde k výměně infoterminálů na vstupním turniketu,“