Bellarie po opravě jen září, láká na kouzelný stůl i jeskyni s perlorodkami

Už na první pohled vypadá o notný kus svěžeji. Oprýskané zdi a viditelné cihly vystřídaly smaragdově zbarvené okenice společně s fialovými prvky na zářivě bílé fasádě. Nyní je ale rokokový letohrádek Bellarie v českokrumlovské zámecké zahradě doplněný i o zcela nové interiéry.

Restaurování se tak dočkaly například nástěnné malby, černá kuchyně, přípravna a restaurátoři také navrátili Bellarii původní vybavení. To se týká především mechanismu takzvaného kouzelného stolu, díky němuž bylo možné přivážet jídlo ze spodních pater do vyšších na hostinu.

„Bellarie je jedinečná a zaslouží si co nejpříkladnější přístup ze strany Národního památkového ústavu. Jinou takovou stavbu v Česku nenajdeme a my jsme se na obnovu velmi pečlivě připravovali. Naráželi jsme na celou řadu limitů a jsem moc ráda, že se nám je všechny podařilo překonat,“ uvedla při slavnostním otevření ředitelka Národního památkového ústavu (NPÚ) Naďa Goryczková.

Zároveň také ocenila snahy o obnovu průčelí letohrádku ústícího do zahrady, které nyní vstupuje do prostoru otáčivého hlediště. „Pevně věřím, že se podaří dohodnout na budoucím umístění točny do lokality za zahradou a my budeme moci plynule pokračovat v revitalizaci barokní zahrady. To je i naším cílem do budoucna,“ doplnila.

Zájemci se nyní mohou těšit také například na umělou jeskyni, tedy takzvanou grottu, která byla vykládaná mimo jiné perlorodkami říčními. Spolu s tlumeným světlem vytvářely jedinečnou podívanou.

„Po rekonstrukci je osm set kusů nyní chráněných perlorodek nahrazeno maketami vytvořenými pomocí 3D tisku,“ doplnil kastelán zámku Pavel Slavko.

V Bellarii památkáři opravili během čtyř let i okna, dveře, podlahy, šindelovou krytinu včetně nového nátěru v zelené barvě, fasádu, zrestaurovali a pozlatili kovové zábradlí a obnovili také cesty a trávníky.

„Co se týče rekonstrukce letohrádku, památkový ústav tu odvedl mistrovskou práci, což platí i o řemeslnících a umělcích. Na obnově Bellarie se podílela celkem asi stovka lidí. Skvěle odvedenou práci je cítit i v hlavním sále, který je zlatavý, jásavý a přívětivý. V každém ročním období vyvolává pozitivní pocity, a v tom je genius loci celé Bellarie,“ pochvaloval si Slavko.

Bellarii nechal vystavět ke konci 17. století kníže Jan Kristián z Eggenbergu. O půl století později jí vtiskl současnou rokokovou podobu italský architekt Andrea Altamonte. Ten navíc podle ředitele NPÚ v Českých Budějovicích Petra Pavelce promítl do výmaleb interiéru podobu umělců, kteří na přestavbě pracovali.

Prohlídky pro veřejnost začnou v sobotu

„Původně jsme si mysleli, že namalované postavy ve výjevech na zdech jsou klasické rokokové dekorace. Později jsme je ale s téměř stoprocentní jistotou rozklíčovali. Jsou to lidé, kteří stojí za barokní proměnou zámku,“ potvrdil Pavelec mimořádně zajímavý příběh výmalby.

Rekonstrukce Bellarie vyšla dohromady na téměř 61 milionů, z čehož 90 procent pokrylo ministerstvo kultury a téměř čtyřmi miliony přispěl i NPÚ. Celá akce byla podle Pavelce také logisticky mimořádně náročná.

„Opravy totiž pokračovaly za běžného provozu Jihočeského divadla. S ničím podobným jsme se doposud při opravách památek nesetkali a vše to pro nás bylo velmi náročné na koordinaci veškeré práce,“ připomněl Pavelec.

Nová podoba letohrádku v krumlovské zámecké zahradě nyní podle odborníků barevně hraje s okolní zahradou.

„Citelně jsme se tak posunuli k obnově celé zahrady. Tím jsme také udělali významný krok k tomu, abychom oddálili zařazení Českého Krumlova na seznam ohrožených památek UNESCO,“ ujistil vrchní ředitel sekce kulturního dědictví na ministerstvu kultury Vlastislav Ouřada.

Prohlídky interiérů začnou od soboty. Lidé se při nich dozvědí informace o architektuře a historii stavby i proměnách zámecké zahrady a slavnostech, které se zde odehrávaly v 18. století. Památkáři chtějí letohrádek využívat také pro konání kulturních akcí nebo svateb.