Letošní počet případů lymské boreliózy se na jihu Čech blíží tisícovce

Letošní počet případů lymské boreliózy se na jihu Čech blíží 1000. Hygienici jich zatím evidovali 943, což je o 58 více než ve stejném období loni. Vyplývá to z aktuálních údajů jihočeských hygieniků.
"U lymské boreliózy přibylo v minulém týdnu 19 případů. Nejvíce jich od začátku roku evidujeme na Jindřichohradecku a to 197," uvedla ředitelka jihočeských hygieniků Kvetoslava Kotrbová. Podle vývoje se zdá, že letošní statistika překoná loňský rok, kdy v kraji bylo rekordních 1000 případů boreliózy.
Lymská borelióza je bakteriální onemocnění, asi pětkrát častější než klíšťová encefalitida, protože přítomnost borelií vykazuje v ohniscích až deset procent populace klíšťat. Borelióza může způsobit potíže s klouby nebo se srdcem. Léčí se antibiotiky. Proti lymské borelióze zatím ve středoevropských podmínkách neexistuje očkování.
U druhé nejznámější nemoci přenášené klíšťaty je vývoj meziročně nižší. Hygienici letos zaznamenali 85 případů klíšťové encefalitidy, což je o 19 méně než loni. "Výrazně nejvyšší počet potvrzených případů je zatím na Českobudějovicku - 22 a především na Strakonicku - 27," uvedla Kotrbová.
Klíšťová encefalitida je nehnisavý zánět mozkových blan nebo mozku. Léčba onemocnění není známa, léčí se pouze příznaky. V první fázi se objevuje zvýšená teplota, únava, bolesti hlavy a svalstva a malátnost. Po částečné úlevě ve druhé fázi nastupují velké bolesti hlavy, závratě, malátnost a vysoké teploty. U některých pacientů je průběh onemocnění velmi vážný, infekce může skončit i smrtí.