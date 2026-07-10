Lidé mohou pomoci najít v lipenské nádrži místa, kde jsou nebezpečné sinice

Lidé mohou vědcům pomoci najít v lipenské nádrži místa, kde jsou bentické sinice. Jedná se o bakterie obsahující jed, který není nebezpečný pro člověka, ale může ublížit zvířatům, pokud ho sní. Mikroskopické organismy mohou žít na kamenech, bahně, vodních rostlinách nebo v nahromaděném organickém materiálu. V tiskové zprávě o tom informovalo českobudějovické biologické centrum Akademie věd ČR.
"Prosíme návštěvníky Lipna, aby nám prostřednictvím on-line formuláře zasílali fotografie, polohu a stručný popis neobvyklých zelených, hnědých či tmavých povlaků, slizovitých shluků, plovoucích koláčů biomasy, vysychajících krust nebo jiného podezřelého materiálu na břehu a v mělčinách. Zaslaná hlášení odborně posoudíme a vybrané lokality podle možností navštívíme a ověříme mikroskopickými, molekulárními a chemickými metodami," uvedl vedoucí oddělení mikrobiální ekologie vody biologického centra Petr Znachor.
Vědci zatím neví, co zapříčinilo výskyt bentických sinic v některých částech lipenské přehrady. Podle vědců to ale nelze spojovat se znečištěním přehrady nebo úbytkem vody kvůli suchu.
V minulých týdnech uhynuli dva psi, kteří se u přehrady pohybovali. Není potvrzeno, že psi uhynuli na následky konzumace sinic. Případ prověřuje policie, která čeká na výsledky pitvy.
Podle vědců je důležité, aby podezřelý materiál lidé sami neodebírali, nerozrušovali ani se jej zbytečně nedotýkali. Neměli by jej olizovat nebo žrát psi a neměly by si s ním hrát malé děti. Více informací a formulář pro hlášení nálezů lidé najdou na webu.