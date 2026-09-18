Lidé v Mirovicích na Písecku dnes v referendu rozhodnou o větrných elektrárnách

Lidé v Mirovicích na Písecku dnes v místním referendu rozhodnou o stavbě větrných elektráren. Se záměrem vybudování větrného parku oslovila Mirovice a sousední Horosedly společnost ČEZ Obnovitelné zdroje. Zastupitelé s ním souhlasili, obyvatelé ale podepsali petici za vypsání referenda, řekl ČTK starosta Mirovic Josef Vejšický (Pro Mirovice). Na stavbu větrníků v katastru Horosedel, které s ní souhlasí, nebude mít výsledek hlasování vliv.
Volební místnosti budou dnes v Mirovicích otevřeny od 08:00 do 22:00. "Referendum je postaveno obecně na souhlas občanů s výstavbou větrných elektráren na našem území," uvedl Vejšický. Ze tří elektráren, které by stály východně od města okolo vrcholu kopce Háj vzdáleného kilometr od nejbližší zástavby, by Mirovice získaly dva až čtyři miliony ročně. Zastupitelstvo loni rozhodlo o spolupráci na přípravě větrného parku, později obyvatelé města podepsali petici za vypsání referenda.
Větrný park by měl vzniknout nejenom pro Mirovice, v plánu jsou ještě další tři elektrárny pro sousední Horosedly. "Tam už žádný odpor není, žádné referendum, smlouvy mají také podepsané, takže tam už to pokračuje," dodal Vejšický.
Obyvatelé Mirovic před dvěma lety v referendu odmítli stavbu fotovoltaické elektrárny o rozloze 27 hektarů. Postavit ji chtěla společnost ib vogt Czech v blízkosti obce Touškov. Referenda se zúčastnilo 477 lidí, což bylo 39,52 procenta oprávněných voličů. Proti výstavbě hlasovalo 429 lidí, 43 bylo pro, jeden se zdržel a čtyři hlasy byly neplatné. Lidé se obávali znehodnocení pozemků, zničení krajinného rázu a vlhkosti.