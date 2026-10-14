Lidé v Písku mohou hlasovat pro deset projektů z participativního rozpočtu

Lidé v Písku mohou od 15. října do 30. listopadu hlasovat pro projekty z participativního rozpočtu. Do finále postoupilo deset z 18 přihlášených nápadů. Mezi projekty je například dobrodružné hřiště Adventure Playground, komunitní pec na chleba, vyhlídkový okruh spojený s krajinářským opatřením, vybudování tůní či zpracování studie na obnovu vodního prvku v Palackého sadech. Novináře o tom dnes informovala mluvčí radnice Petra Měšťanová.
Šest návrhů město při posuzování vyřadilo například proto, že nebyly na pozemcích města nebo byly v rozporu s územním plánem či jinými předpisy. "Dva projekty pak budeme realizovat mimo participativní rozpočet. Jedná se o geoportál Písek na mapě, který má město již vytvořený, ale zatím ho používá jen v rámci úřadu, a vybudování zábradlí u chodníku," uvedl místostarosta Josef Soumar (Piráti).
Do hlasování na webu www.paropisek.cz se mohou zapojit pouze obyvatelé Písku starší 18 let. Každý hlasující má k dispozici pět kladných hlasů a tři záporné. Na uskutečnění vítězných projektů jsou vyčleněny tři miliony korun.
První ročník participativního rozpočtu s názvem Počítáme s vámi organizoval Písek v roce 2020. Cílem je podpořit zájem obyvatel aktivně se podílet na dění ve městě. Dosud se podařilo dokončit 30 různých projektů, například ferraty u Václava, studentský park, umístění defibrilátorů na veřejně přístupná místa, různé herní prvky, mobilní tribuna či kuličková dráha.