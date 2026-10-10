Lidé v Temelíně v referendu hlasovali proti spalovně průmyslového odpadu v Hůrce

Obyvatelé Temelína na Českobudějovicku dnes v referendu hlasovali proti spalovně nebezpečného průmyslového odpadu v Hůrce. Referenda se zúčastnilo více než 35 procent voličů a více než 64 procent hlasujících se vyslovilo proti výstavbě spalovny, řekl dnes starosta Josef Váca (nestraník).
Pro platnost místního referenda je podle zákona nutná účast nejméně 35 procent oprávněných voličů. Rozhodnutí je závazné, pokud pro něj hlasuje nadpoloviční většina účastníků a současně alespoň 25 procent všech oprávněných voličů.
Voliči rozhodli, že má vedení obce podniknout veškeré možné kroky, aby výstavbě zabránilo. Proti záměru stavby vystupuje společně 17 měst a obcí. Proti výstavbě, kterou plánuje firma Quail, vznikla petice s 2400 podpisy.
Společný postup proti stavbě spalovny v Hůrce podporují starostové 17 měst a obcí - Temelín, Týn nad Vltavou, Hluboká nad Vltavou, Všemyslice, Dříteň, Horní Kněžeklady, Hartmanice, Chrášťany, Dražíč, Žimutice, Dobšice, Modrá Hůrka, Čenkov u Bechyně, Dolní Bukovsko, Dívčice, Olešník a Číčenice.
Firma Quail spadá pod španělskou společnost FCC. Ve spalovně by se měly zpracovávat především nebezpečné odpady průmyslového i komunálního typu, ale také odpady ze zdravotnictví. Podle FCC stavba splňuje veškeré požadavky na bezpečné zneškodnění odpadů a spalovna může být i přínosná. Její vybudování by si vyžádalo investici jedné až dvou miliard korun, ročně by zpracovala 20.000 tun odpadu. Pokud záměr úspěšně absolvuje posouzení vlivu stavby na životní prostředí, chce Quail zahájit stavbu zhruba za tři roky a zařízení uvést do provozu v roce 2030.