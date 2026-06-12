Lidí na jihu Čech mírně ubylo, v kraji žilo v prvním čtvrtletí 652.105 lidí

Obyvatel Jihočeského kraje v prvním čtvrtletí letošního roku o 791 lidí ubylo. K 31. březnu 2026 žilo v kraji podle předběžných údajů statistiků 652.105 lidí. Ženy tvořily 50,6 procenta. Z kraje se více lidí vystěhovalo, než se do něj nastěhovalo. Také víc lidí zemřelo, než se narodilo. Vyplývá to z aktuálních informací Českého statistického úřadu.
Na jihu Čech se narodilo 1022 dětí, z toho 507 chlapců. Proti stejnému období minulého roku to bylo o 117 dětí méně. Celková porodnost byla v prvním čtvrtletí na jihu Čech nižší než průměr Česka a kraj se zařadil na osmé místo mezi kraji. Nejvyšší porodnost byla na Českobudějovicku a nejnižší v okresech Český Krumlov a Jindřichův Hradec.
V letošním prvním čtvrtletí v kraji zemřelo 1760 osob, což to je o 165 méně než před rokem. Nejvyšší podíl zemřelých byl ve věkové skupině 80 až 89 let. Také ve všech okresech kraje byl v zaznamenán přirozený úbytek obyvatelstva, nejvíce lidí ubylo na Strakonicku a nejméně na Českobudějovicku.
Od ledna do března bylo na jihu Čech uzavřeno 191 sňatků, což je o 31 více než před rokem. Nejvíce se lidé brali v okrese Český Krumlov a nejméně na Táborsku.
V prvním čtvrtletí se do Jihočeského kraje přistěhovalo 2848 osob, naopak 2901 lidí se z kraje odstěhovalo. Ze zahraniční se na jih Čech přistěhovalo 1309 lidí. Naopak do ciziny se odstěhovalo 1475 lidí. Úbytek obyvatel v důsledku zahraničního stěhování byl způsoben vyšším počtem osob, kterým skončila platnost pobytu v Česku, a kterým ke konci března vypršela udělená mezinárodní ochrana. Úbytek obyvatel stěhováním zaznamenaly tři okresy Jihočeského kraje. Největší migrační úbytek byl na Strakonicku, naopak nejvyšší přírůstek zaznamenal okres Tábor. Mezi obcemi uvnitř kraje se přestěhovalo 3530 osob.
Celkový úbytek obyvatel byl v prvním čtvrtletí zaznamenán ve všech krajích Česka a také ve všech okresech Jihočeského kraje. Nejvíce obyvatel ubylo na Strakonicku.
Pohyb obyvatelstva v Jihočeském kraji v 1. čtvrtletí 2026:
Kraj, okres Narození Zemřelí Přirozený přírůstek / úbytek Přistěhovalí Vystěhovalí Přírůstek / úbytek stěhováním Celkový přírůstek / úbytek Sňatky Počet obyvatel celkem
Jihočeský kraj 1022 1 760 -738 2848 2 901 -53 -791 191 652.105
České Budějovice 342 496 -154 1118 1106 12 -142 63 202.281
Český Krumlov 84 162 -78 454 436 18 -60 28 61.524
Jindřichův Hradec 122 234 -112 449 421 28 -84 19 89.259
Písek 117 212 -95 503 562 -59 -154 25 72.611
Prachatice 73 148 -75 283 346 -63 -138 13 50.814
Strakonice 118 232 -114 431 522 -91 -205 22 71.431
Tábor 166 276 -110 704 602 102 -8 21 104.185
Zdroj: ČSÚ