Smrt na Lipně. Cizinec sjel v autě do přehrady, neštěstí vyšetřuje policie

Auto sjelo do vody před 19. hodinou. „Po vytažení z vody se muže nepodařilo oživit. V autě byl sám,“ napsala policie na síti X.
Okolnosti neštěstí policie prověřuje. „Mohlo jít o sebevraždu, mohlo jít o technickou závadu, to teprve budeme zjišťovat,“ uvedla večer policejní mluvčí Štěpánka Schwarzová.
Na místě zasahovali také hasiči a záchranáři. „Událost nám oznámili přibližně v půl sedmé. Na místo vyrazila profesionální jednotka z Frymburka a dobrovolní hasiči z Horní Plané. Auto z vody vytáhli a zajistili. Žádné provozní kapaliny z něj do vody nevytekly,“ popsala mluvčí jihočeských hasičů Vendula Matějů.
Zmínila, že její kolegové ještě pomohli nasvítit prostor, aby tak usnadnili zajišťování stop a vyšetřování policistům.
Koncem října policisté z lipenské přehrady nedaleko přívozu u Dolní Vltavice poblíž Černé v Pošumaví na Českokrumlovsku vyprostili auto rakouského majitele, které se hledalo deset let.
|
V autě na dně Lipna byli léta pohřešovaní Rakušané, čeká se na potvrzení DNA
Lidské ostatky ve voze patřily podle analýzy DNA dvěma pohřešovaným rakouským občanům. Příčiny jejich úmrtí policie vyšetřuje.
Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz