Smrt na Lipně. Cizinec sjel v autě do přehrady, neštěstí vyšetřuje policie

Autor: iDNES.cz, ČTK
  8:22
V Horní Plané na Českokrumlovsku v úterý večer zemřel starší cizinec, který u přívozu sjel s osobním automobilem do lipenské přehrady. Událostí se nyní zabývá policie.
Do lipenslé přehrady sjel osobní automobil, řidič z ciziny neštěstí nepřežil. (18. listopadu 2025) | foto: policie ČR

Auto sjelo do vody před 19. hodinou. „Po vytažení z vody se muže nepodařilo oživit. V autě byl sám,“ napsala policie na síti X.

Do lipenslé přehrady sjel osobní automobil, řidič z ciziny neštěstí nepřežil. (18. listopadu 2025)

Okolnosti neštěstí policie prověřuje. „Mohlo jít o sebevraždu, mohlo jít o technickou závadu, to teprve budeme zjišťovat,“ uvedla večer policejní mluvčí Štěpánka Schwarzová.

Na místě zasahovali také hasiči a záchranáři. „Událost nám oznámili přibližně v půl sedmé. Na místo vyrazila profesionální jednotka z Frymburka a dobrovolní hasiči z Horní Plané. Auto z vody vytáhli a zajistili. Žádné provozní kapaliny z něj do vody nevytekly,“ popsala mluvčí jihočeských hasičů Vendula Matějů.

Zmínila, že její kolegové ještě pomohli nasvítit prostor, aby tak usnadnili zajišťování stop a vyšetřování policistům.

Koncem října policisté z lipenské přehrady nedaleko přívozu u Dolní Vltavice poblíž Černé v Pošumaví na Českokrumlovsku vyprostili auto rakouského majitele, které se hledalo deset let.

V autě na dně Lipna byli léta pohřešovaní Rakušané, čeká se na potvrzení DNA

Lidské ostatky ve voze patřily podle analýzy DNA dvěma pohřešovaným rakouským občanům. Příčiny jejich úmrtí policie vyšetřuje.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Bilance 2024/2025: Společnost dm upevňuje pozici lídra na českém trhu

19. listopadu 2025  8:25

19. listopadu 2025  8:22,  aktualizováno  8:22

19. listopadu 2025  8:22

vydáno 19. listopadu 2025  8:16

