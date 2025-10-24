V autě na dně Lipna byli léta pohřešovaní Rakušané, čeká se na potvrzení DNA

Podle policie byly k potvrzení totožnosti obou mužů odebrány vzorky DNA, které budou podrobeny znaleckému zkoumání.
Českokrumlovští kriminalisté se budou případem i nadále zabývat. To, jak muži zemřeli, bude předmětem dalšího vyšetřování. „Jakmile se v této věci objeví nové okolnosti, budeme veřejnost informovat,“ sdělili policisté. Výsledky vzorků DNA budou známé v následujících týdnech.
Jihočeská a rakouská policie hledala dva muže od září roku 2015. Tehdy zmizeli z rakouské obce Zwettl nedaleko českých hranic.
„Maxmilian Baumgartner a Andreas Leitner byli 26letí Rakušané, kteří bydleli blízko hranic s Českou republikou, přibližně 20 kilometrů od Vyššího Brodu. V noci z 11. na 12. září 2015 spolu odjeli směrem do České republiky Citroënem BX, registrační značky UU-883DP a od té doby je nikdo neviděl,“ popsali tehdy kriminalisté.
Citroën, který patřil jednomu z mladých mužů, naposledy zaznamenala radarová kamera před třetí ráno v Bad Leonfeldenu, auto podle všeho mířilo směrem k českým hranicím. Od té doby ho nikdo neviděl. Po půl roce se ještě ozval svědek, že právě v inkriminovaný den spatřil vozidlo a dva muže ve Vyšším Brodě. Od té doby se po nich slehla zem.
Rozsáhlé pátrací akce v Česku ani v Rakousku neskončily v následujících letech úspěchem. Nepomohla ani slíbená odměna za informace vedoucí k nalezení pohřešovaných.
Auto s mrtvými se našlo na dně lipenské přehrady tento týden ve středu jen díky náhodě. Narazili na něj vojáci při výcviku. K nálezu patrně přispěl i aktuální nízký stav vody v nádrži.