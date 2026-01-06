Čtyřkolka připravovala bruslařkou magistrálu na Lipně, skončila pod hladinou

Autor: fohl, ČTK
  19:42
Na zamrzlém Lipně u přívozu ve Frymburku se v úterý v podvečer potopila pracovní čtyřkolka. Na přehradě připravovala bruslařskou magistrálu. Místostarosta Frymburku varoval, že je přehrada nevyzpytatelná. Upozornil na šířku ledu a žádal lidi, aby byli zodpovědní.

Čtyřkolka se propadla asi 50 metrů od břehu. Její přední fréza s radlicí při úpravě zamrzlého Lipna narazila do ledu. Když se ji posádka pokoušela vytáhnout, led se prolomil a stroj šel ke dnu.

Jihočeští hasiči na síti X uvedli, že prořezávají led ke břehu a poté stroj vytáhnou navijákem ze zhruba čtyřmetrové hloubky.

Hasiči pracují na vytažení potopené čtyřkolky u přívozu ve Frymburku asi 50 m od břehu. (6. ledna 2026)
Nikomu se nic nestalo sdělil místostarosta Frymburku Antonín Labaj, který na části přehrady udržuje při dostatečných mrazech ledovou dráhu.

I při nynějším mrazech led na lipenské přehradě zatím není na všech místech stejně silný. Labaj řekl, že například v okolí Frymburku se výška ledu pohybuje od osmi do dvanácti centimetrů. U Lipna nad Vltavou to pak je od deseti do čtrnácti centimetrů a Dolní Vltavice může mít na některých místech led o výšce okolo šestnácti centimetrů.

Úprava bruslařské magistrály začala na několika místech. Nejdříve by mohli lidé využívat okruhy kolem Lipna nad Vltavou a Frymburka. V příštích dnech by mohla upravená magistrála navzájem propojit obě místa vzdálená několik kilometrů, uvedl Labaj. Stále podle něj platí, že lipenská přehrada je extrémně nevyzpytatelná.

„Nejde o klidnou vodu, stále zde protéká řeka. Navíc nyní je mimořádně nízká hladina, což její pohyb ještě zvyšuje. Máme zde také spoustu potůčků a mokřadů. Všechno tohle představuje riziko a lidé by si měli uvědomit, že vždy vstupují na led na vlastní nebezpečí,“ řekl Labaj.

Česko zažilo další silné mrazy, teploty klesly až k téměř minus 28 stupňům

Pro hromadné bruslení je doporučená tloušťka ledu na lipenské přehradě sedmnáct centimetrů. Není vyloučeno, že v nejbližších dnech této hodnoty dosáhne, protože na jihu Čech především v noci výrazně mrzne. Na Šumavě, do jejíž části lipenská přehrada zasahuje, v úterý i v pondělí klesly ranní teploty pod minus 20 stupňů Celsia. Podobné teploty mají panovat i ve středu i ve čtvrtek ráno.

Na některých místech lipenské přehrady už lidé několik dní bruslí bez ohledu na výšku ledu. „Vždy ale upozorňujeme na to, aby byli zodpovědní. Drželi se poblíž břehu a na místech, na nichž je odhrnutý sníh,“ dodal Labaj.

