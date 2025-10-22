Z Lipna vytáhli auto s lidskými ostatky. Jde o rakouský vůz hledaný už 10 let

Auto se našlo v místech, kde jezdí přívoz mezi Kyselovem a Dolní Vltavicí. Patrně k tomu přispěl i fakt, že hladina lipenské přehrady je nyní kvůli dlouho trvajícímu nedostatku vody extrémně nízko.
„Máme tady potápěče zásahové jednotky, spolupracujeme s hasiči, máme tady i českokrumlovské kriminalistky,“ uvedla odpoledne policejní mluvčí Štěpánka Schwarzová.
Možnost, že by nalezené auto souviselo s některým z případů, které aktuálně vyšetřují, komentovat nechtěla. Nejdřív nebylo jasné, jak dlouho auto na dně přehrady bylo.
Víc nesdělila ani mluvčí jihočeských hasičů Vendula Matějů. „Naši hasiči jsou na místě,“ potvrdila.
Nález auta může objasnit případ zmizelých Rakušanů
Dnešní nález auta může být klíčem k objasnění případu ze září 2015, kdy dva muži zmizeli z rakouské obce Zwettl nedaleko českých hranic.
Doposud není jasné, jestli se stali oběťmi trestného činu, měli nehodu, nebo se rozhodli k dobrovolnému odchodu. Česká policie případ již v minulosti zařadila mezi nevyřešené zločiny.
Na zmizelé Rakušany vypsala policie odměnu, zajímá je i hluchá prostitutka
Po dvojici i jejich vozu pátrali policisté u Lipna v roce 2016. Tehdy na hladinu vypluli na speciálních člunech se sonary, které auto pod vodou dokážou odhalit i ve velkých hloubkách.
„Vytipovali jsme osm míst od hráze po Černou v Pošumaví, kde by se auto mohlo do vody dostat. Je to z větší části v okolí přívozů,“ popsal v září 2016 jihočeský policejní mluvčí Jiří Matzner.
Na podzim 2017 vypsal spolkový kriminální úřad v Rakousku odměnu 10 tisíc eur za jakékoliv vodítko či informace, které by pomohly k nalezení pohřešovaných mužů.
Zda mohou být v nalezeném voze ostatky právě těchto cizinců, nechtěla dnes policejní mluvčí komentovat. „Ve vozidle byly lidské ostatky,“ řekla pouze Schwarzová.
