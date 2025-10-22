Z Lipna vytáhli auto s lidskými ostatky. Jde o rakouský vůz hledaný už 10 let

Autor: khr
  16:42aktualizováno  17:48
Kriminalisté a potápěči zásahové jednotky vytáhli odpoledne ze dna lipenské nádrže rakouské vozidlo, po kterém se pátrá již deset let. V autě nalezli lidské ostatky. Vůz byl zhruba 20 metrů od břehu nedaleko přívozu u Dolní Vltavice poblíž Černé v Pošumaví na Českokrumlovsku. Nález, který náhodně učinili vojáci při výcviku, může být klíčem k objasnění případu z roku 2015, kdy zmizeli dva Rakušané.

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv

Auto se našlo v místech, kde jezdí přívoz mezi Kyselovem a Dolní Vltavicí. Patrně k tomu přispěl i fakt, že hladina lipenské přehrady je nyní kvůli dlouho trvajícímu nedostatku vody extrémně nízko.

„Máme tady potápěče zásahové jednotky, spolupracujeme s hasiči, máme tady i českokrumlovské kriminalistky,“ uvedla odpoledne policejní mluvčí Štěpánka Schwarzová.

Z Lipna vytáhli auto s mrtvolou
Potápěči tahají z Lipna potopené auto.
Osmadvacetiletí Rakušané Maximilian Baumgartner a Andreas Leitner byli dobří přátelé, oba žili v Bad Leonfeldenu.
Auto pohřešovaných
18 fotografií

Možnost, že by nalezené auto souviselo s některým z případů, které aktuálně vyšetřují, komentovat nechtěla. Nejdřív nebylo jasné, jak dlouho auto na dně přehrady bylo.

Víc nesdělila ani mluvčí jihočeských hasičů Vendula Matějů. „Naši hasiči jsou na místě,“ potvrdila.

Nález auta může objasnit případ zmizelých Rakušanů

Dnešní nález auta může být klíčem k objasnění případu ze září 2015, kdy dva muži zmizeli z rakouské obce Zwettl nedaleko českých hranic.

Doposud není jasné, jestli se stali oběťmi trestného činu, měli nehodu, nebo se rozhodli k dobrovolnému odchodu. Česká policie případ již v minulosti zařadila mezi nevyřešené zločiny.

Na zmizelé Rakušany vypsala policie odměnu, zajímá je i hluchá prostitutka

Po dvojici i jejich vozu pátrali policisté u Lipna v roce 2016. Tehdy na hladinu vypluli na speciálních člunech se sonary, které auto pod vodou dokážou odhalit i ve velkých hloubkách.

„Vytipovali jsme osm míst od hráze po Černou v Pošumaví, kde by se auto mohlo do vody dostat. Je to z větší části v okolí přívozů,“ popsal v září 2016 jihočeský policejní mluvčí Jiří Matzner.

Na podzim 2017 vypsal spolkový kriminální úřad v Rakousku odměnu 10 tisíc eur za jakékoliv vodítko či informace, které by pomohly k nalezení pohřešovaných mužů.

Zda mohou být v nalezeném voze ostatky právě těchto cizinců, nechtěla dnes policejní mluvčí komentovat. „Ve vozidle byly lidské ostatky,“ řekla pouze Schwarzová.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Na březích Novomlýnských nádrží se odehrál příběh, který si budou rybáři pamatovat ještě dlouho

Devátý ročník legendárního mistrovství Evropy v lovu kaprů Stairs2Hell 2025 přinesl všechno, co k tomuto závodu patří – napětí, nezdolnou vůli, dojetí i chvíle, kdy se voda stala svědkem lidských snů.

KVÍZ: Černý most, nebo Barrandov? Které sídliště vzniklo dřív?

Praha je jako živý organismus, neustále se vyvíjí a proměňuje. Právě proto se její podoba během stovek let změnila k nepoznání. Událostí, které k tomu přispěly, je nespočet – požáry, asanace,...

Nabourali formuli 1 na dálnici. Kdo to zaplatí? Odpovědi má policie i pojišťovna

Zkuste si představit jistě reálnou situaci. Na křižovatce nedobrzdíte a narazíte zezadu do auta před vámi. Jistě nepříjemné, jste jasným viníkem nehody. Případné opravy zaplatí vaše povinné ručení....

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Signal Festival 2025 rozzáří Prahu. Máme 5 tipů, co letos nevynechat na největší show světla

Prahu už brzy rozzáří třináctý ročník Signal Festivalu, největší přehlídky digitálního a kreativního umění v Česku. Od 16. do 19. října oživí město desítky světelných instalací, projekcí a...

GALERIE: Signal Festival 2025 opět rozzářil Prahu. Poradíme, co stojí za to!

Prahu ovládl již 13. ročník Signal Festivalu. Centrum metropole se na čtyři dny proměnilo v jedinečnou galerii pod širým nebem, kterou letos rozzářilo dvacet světelných instalací. Umělci z Česka i ze...

„Nezbude ani květinka!“ Protestující v Brně odmítají Macinku na životním prostředí

Na brněnském náměstí Svobody se ve středu v podvečer sešly stovky lidí, aby protestovaly proti možnému jmenování předsedy Motoristů Petra Macinky ministrem životního prostředí. Řečníci varovali před...

22. října 2025  18:22,  aktualizováno  18:22

Plzeňský kraj chce mít příští rok projekt nové nemocnice v Plané na Tachovsku

Plzeňský kraj chce mít příští rok projekt nové nemocnice následné péče v Plané na Tachovsku. Na jednání správního výboru Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje...

22. října 2025  16:42,  aktualizováno  16:42

OBRAZEM: V Praze otevřeli novou náplavku, láká na griloviště i lezeckou stěnu

Pražané mají k dispozici novou náplavku. Společnost Skanska v rámci kancelářského komplexu Port7, který navazuje na holešovické nádraží, dokončila proměnu přilehlého nábřeží. Ve středu tu náplavku...

22. října 2025  18:02,  aktualizováno  18:02

Akce Podzimní prázdniny v aquacentru nabídne bonus ke vstupnému

Aquacentrum v Městských lázních Hradec Králové zve na akci Podzimní prázdniny v aquacentru, která potrvá od soboty do neděle 2. listopadu.

22. října 2025  17:55

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Z Lipna vytáhli auto s lidskými ostatky. Jde o rakouský vůz hledaný už 10 let

Kriminalisté a potápěči zásahové jednotky vytáhli odpoledne ze dna lipenské nádrže rakouské vozidlo, po kterém se pátrá již deset let. V autě nalezli lidské ostatky. Vůz byl zhruba 20 metrů od břehu...

22. října 2025  16:42,  aktualizováno  17:48

Schizofrenický vrah opět utekl z Bohnic, tentokrát ho chytili při krádeži

Policie ve středu odpoledne opět pátrala po nebezpečném pacientovi z Psychiatrické nemocnice v pražských Bohnicích. Šlo o schizofrenika, který ze zařízení utekl už před 14 dny, kdy se nevrátil z...

22. října 2025  17:42

V Nehvizdech hoří průmyslová hala. Kouř je cítit i v Praze, hašení potrvá do rána

Středočeští a pražští hasiči zasahují od odpoledne u rozsáhlého požáru hal v Nehvizdech na Praze-východ. Oheň zasáhl haly o rozměrech 60 x 20 metrů, 86 x 20 metrů a 76 x 13 metrů, zasažená je i menší...

22. října 2025  15:12,  aktualizováno  17:36

Kvůli výskytu žloutenky typu A je zavřený registr vozidel v Pardubicích

V Pardubickém kraji stoupá od července výskyt žloutenky typu A o desítky případů. Kvůli tomuto onemocnění dnes magistrát uzavřel až do odvolání registr...

22. října 2025  15:58,  aktualizováno  15:58

Kopřivnice draží nevyužitý majetek, v aukci jsou sněhové řetězy, telefony i auto

Sněhové řetězy, auto, několik telefonů či prosklených dveří je mezi nepotřebným majetkem, který v aukci prodává město Kopřivnice na Novojičínsku. Mezi více než...

22. října 2025  15:36,  aktualizováno  15:36

Lidovou stavbou Zlínského kraje pro letošní rok je chalupa Hajan v Lužné

Lidovou stavbou Zlínského kraje pro letošní rok je chalupa Hajan s číslem popisným 21 v Lužné na Vsetínsku. Ocenění hejtmanství uděluje od roku 2008 za...

22. října 2025  15:35,  aktualizováno  15:35

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Architekt Girsa se podílel na obnově hradů a zámků, v Liberci je o něm výstava

Müllerova vila v Praze, zámek v Českém Krumlově nebo hrady Grabštejn a Bezděz patří mezi stavby, na jejichž obnově se podílel architekt Václav Girsa. S jeho...

22. října 2025  15:32,  aktualizováno  15:32

Vojtěch Dobeš o Filipu Turkovi: Býval rozumný, ale čím víc měl publika, tím byl horší

Novinář Vojtěch Dobeš pro deník Metro popisuje okolnosti zveřejnění screenshotů, které ukazují dřívější výroky Filipa Turka. „Když jsem viděl, že to s politikou myslí vážně, usoudil jsem, že se o...

22. října 2025  17:03

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.