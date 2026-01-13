Spolek napadl nový územní plán obce u Lipna, kraj ho kvůli vadám zrušil

Značný problém. To může znamenat pro majitele pozemků v Přední Výtoni rozhodnutí krajského úřadu o zrušení nového územního plánu. Obrátili se proto na soud.
„Soud zatím nezačal, budeme se k návrhu na zrušení našeho rozhodnutí ještě vyjadřovat,“ uvedla vedoucí oddělení územního plánování krajského úřadu Věra Třísková.
Celá kauza je pro obec s 210 obyvateli zvlášť nepříjemná. Její zastupitelé totiž loni schválili po 10 letech nový územní plán (ÚP), který kvůli rozvoji některé původně nezastavitelné pozemky mění na zastavitelné.
Jejich vlastníci je chtějí využít pro stavby domů, které však mají v této lokalitě převážně rekreační využití. I ty jsou závislé na kanalizaci a čističce odpadních vod (ČOV), která je na hranici kapacity. Novou chce obec letos dokončit.
Za návrhem na zrušení ÚP stál spolek Lipensko pro život. Podle jeho předsedkyně Pavly Setničkové nový ÚP rozšiřoval zastavěnost, a to při klesající populaci. V CHKO Šumava porušoval na úkor zelených ploch venkovskou urbanizaci, neřešil nové přístupové cesty.
Ještě více připomínek měl krajský úřad, který v postupu, jakým dokument vznikal, našel i procesní chyby. Například změny až po jeho veřejném projednávání.
Tisícovka ročně pro stálé obyvatele
Jako zásah do vlastnického práva naopak berou zrušení ÚP majitelé dotčených pozemků. Podle jejich vyjádření, které má iDNES.cz k dispozici, jim zrušení celého ÚP přináší překážky při využívání parcel podle svých představ.
Prodlužuje se jim právní nejistota, protože nový plán se tvoří dlouho. Navrhují proto ten zamítnutý legalizovat nebo jen částečně upravit.
Obec se přitom dlouhodobě potýká s úbytkem stálých obyvatel. V roce 2024 proto přijala Program demografické stabilizace jako nástroj na podporu trvalého bydlení. Každý obyvatel s trvalým bydlištěm dostane od ní tisícikorunový příspěvek ročně na ztížené bydlení.
Jako důvod například udává, že od roku 2005 tu vzniklo 30 nových rodinných domů, ale jen šest z nich je trvale obydlených. Starosta obce Pavel Gabriš uvedl, že územním plánem se budou v novém roce znovu zabývat zastupitelé.