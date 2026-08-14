„Když jsme před patnácti lety začínali, možná nás ani nenapadlo, že to vyroste až do takovýchto rozměrů. Byli jsme tehdy rádi, že pár rodin s dětmi tráví volný čas aktivně, a snažili jsme se postupně posouvat. Dnes sportují na Lipně desetitisíce lidí, což je skvělé,“ vzpomínala Kateřina Neumannová, olympijská vítězka v běhu na lyžích a ředitelka festivalu, jehož motto zní Rozhýbej své léto.
Zdůraznila, že i letos budou v programu novinky a že při jeho skládání se organizátoři chtěli zaměřit také na kulturní a společenskou stránku, přidali další koncertní večer, divadlo nebo odborné přednášky.
A opět dorazí sportovní hvězdy, například cyklista Roman Kreuziger, fotbalista Jan Koller či letos poprvé motocyklový závodník Filip Salač, který nedávno vyhrál svůj první závod v seriálu mistrovství světa. „Rád bych všechny pozval na Lipno. Hodně jsem o festivalu slyšel, budu tam taky a moc se těším na sportování i skvělou zábavu,“ prohlásil Salač, který závodí ve třídě Moto2.
K tradičním aktivitám letos přibudou adrenalinové sporty. Mezi ně bude patřit závod Lipno Hybrid Run, který kombinuje běh a náročná silová funkční cvičení. Je určený profesionálům i rekreačním sportovcům a v Česku zatím není moc rozšířený. Další novinkou je zařazení překážkových OCR prvků, které jsou novou disciplínou moderního pětiboje a známé ze závodů typu Spartan nebo Gladiator Race.
Výběr z programu – ČEZ Lipno Sport Festival
Pátek 14. 8.
Sobota 15. 8.
Neděle 16. 8.
Pondělí 17. 8.
Úterý 18. 8.
Středa 19. 8.
Čtvrtek 20. 8.
Pátek 21. 8.
Sobota 22. 8.
Neděle 23. 8.
V zóně Kapitanát si zájemci budou moci nově vyzkoušet Laser run, kombinaci běhu a střelby. Nově přibude jóga, street dance s tanečnicí Qasou, slackline nebo workshopy balančních cvičení a žonglování.
Po několika letech se do programu vrací jachting. Cílem organizátorů je přiblížit tento sport veřejnosti. Od soboty 15. do úterý 18. srpna budou k dispozici stabilní katamarány i jednotrupé lodě. Plážová zóna se tak rozšiřuje a nabídne denně také workshopy na paddleboardech.
Nebudou chybět víkendové závody. Cyklisté mohou jet 20 nebo 60 kilometrů. Obě trasy, na jejichž přípravě se podílel Roman Kreuziger, je zavedou do lesů kolem lipenské přehrady. Jsou vhodné pro horská kola nebo gravely.
Na běžce čeká 10 kilometrů nebo půlmaraton. A také večerní běh podél Čertových proudů z Vyššího Brodu do Lipna. Připravené budou i kratší varianty pro rodiny.
Páteční a sobotní večery budou patřit například kapelám Tata Bajs a No Name nebo zpěváku Jiřímu Kornovi. Hudební nabídku doplní čtvrteční vystoupení skupiny Patejdl Original Band, nově se v úterý chystá divadelní představení se sportovní tematikou pro dospělé a chybět nebude ani kvíz s Jakubem Kvášovským, populárním Kalkulátorem ze soutěžního pořadu Na lovu.