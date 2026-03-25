Lipno Sport Festival premiérově představí disciplíny moderního pětiboje

Na srpnovém Lipno Sport Festivalu si návštěvníci letos nově vyzkouší některé disciplíny moderního pětiboje. Jedná se například o překážkový běh nebo běh se střelbou. Festival v Lipně nad Vltavou na Českokrumlovsku nabídne kromě desítky sportovních aktivit i kulturní program. ČTK to řekl za pořadatele Tibor Alföldi.
Letošní ročník akce je jubilejní, festival se koná popatnácté. "V programu je proto hned několik novinek, koncerty budou nadupané a nově bude v programu také divadlo pro dospělé. Věříme, že si každý vybere podle svého gusta a hlavně prožije léto aktivně," uvedla ředitelka festivalu Kateřina Neumannová.
ČEZ Lipno Sport Festival letos bude od 14. do 23. srpna. Kromě nových sportů se mohou zájemci zúčastnit například závodů v běhu a jízdě na horských kolech nebo si vyzkoušet parkour, jógu, balanční cvičení a žonglování.
Novinky z moderního pětiboje na Lipně představí olympijský vítěz David Svoboda. Účast na festivalu přislíbil také olympijský medailista v šermu Jiří Beran, který opět přiveze na Lipno workshopy pro děti. Zároveň pojede cyklistický závod. "Rádi bychom na Lipno opět přivezli co nejvíc známých sportovců, chceme je zapojit do aktivního dění. Věříme, že mohou být pro děti motivací, jak začít se sportem," řekla Neumannová.