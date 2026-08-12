V Lipně postavili za 20 let skoro stejně bytů jako v Písku, zjistili statistici

Jan Jakovljevič
  9:02aktualizováno  9:02
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Jedním z posledních developerských projektů dokončených na levém břehu přehrady...

Jedním z posledních developerských projektů dokončených na levém břehu přehrady je Residence Molo Lipno v Lipně nad Vltavou. | foto: Petr Lundák, MF DNES

Jedním z posledních developerských projektů dokončených na levém břehu přehrady...
V Lipně nad Vltavou jsou apartmánové domy blízko vody.
V Lipně nad Vltavou jsou apartmánové domy blízko vody.
Apartmánové domy stojí na okraji Borových Lad. Jejich obyvatelé to mají kousek...
9 fotografií
Lipno nad Vltavou, Kvilda a Borová Lada. Obce, kde podle předběžných zjištění Českého statistického úřadu (ČSÚ) přibývá v posledních pěti letech nejvíc bytů. Není to však novinka, na stejných příčkách se šumavské obce nacházejí i ve dvacetiletém srovnání. Intenzivně se staví i v okolí Budějovic a Jindřichova Hradce.

Například v Lipně vybudovali v dlouhodobých číslech 671 bytů. Pro srovnání v Písku jich za stejných 20 let přibylo 716, v Třeboni jen těsně nad šest stovek.

Borová Lada byla v intenzitě výstavby, kdy se počítají dokončené byty na tisíc obyvatel, třetí. Starostka Jana Hrazánková zmínila, že má nejraději, když v obci staví trvale žijící obyvatelé. Podle jejích slov rekreační objekty obci kromě daně z nemovitostí nic nepřinášejí.

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„Požadavky těch lidí jsou úplně stejné nebo mnohdy i větší než u trvalých obyvatel, protože jsou z měst zvyklí na nějaký komfort,“ sdělila Hrazánková s tím, že život na Šumavě je náročnější a ne vše je tam možné udělat hned.

Starostka připomněla, že obec s bezmála 300 trvalými obyvateli má obchod či sportoviště a žije i mimo sezonu. To všechno podle ní může hrát roli, proč si tam chtějí lidé stavět nemovitosti, stejně jako poloha v národním parku a CHKO.

„Za těch 20 let se tu dostavěl velký developerský projekt. Ten nám velmi zvedl ta procenta,“ domnívala se. Borová Lada musela udělat novou čistírnu odpadních vod a odkanalizovat osady Nový Svět a Svinná Lada.

Jedním z posledních developerských projektů dokončených na levém břehu přehrady je Residence Molo Lipno v Lipně nad Vltavou.
Jedním z posledních developerských projektů dokončených na levém břehu přehrady je Residence Molo Lipno v Lipně nad Vltavou.
V Lipně nad Vltavou jsou apartmánové domy blízko vody.
V Lipně nad Vltavou jsou apartmánové domy blízko vody.
9 fotografií

Hrazánková je přesvědčená, že obec dělají obcí stálí obyvatelé, a snaží se omezit rekreační výstavbu. Pro místní, kteří v obvodu obce nevlastní nemovitost a prokazatelně tam žijí, mají program a nabízejí jim za zvýhodněných podmínek pozemek, aby si na něm postavili.

Dodala, že každý vlastník pozemku si myslí, že má nárok, aby si tam postavil. „Tak to není, on si může podat žádost, aby byl pozemek zařazený do územního plánu,“ uvedla. V obci jsou stále nevyužité parcely a nové nechtějí a nepotřebují.

Druhou nejintenzivnější výstavbu vykázali také na Šumavě, konkrétně v Kvildě. Starosta Radek Thér však v této souvislosti zmínil pokračující úbytek trvalých obyvatel. Těch je nyní jen 120. Doplnil, že když vedení obce nastoupilo, zřídilo stavební uzávěru. V tuto chvíli tak v obci nikdo nic nemůže postavit, dokončují se jen ty projekty, které započaly už předtím.

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Důvodem pro uzávěru byl zastaralý územní plán a vyčerpaná kapacita čističky. „Na čistírnu už máme zpracovaný projekt i vydané právoplatné stavební povolení a nyní sháníme finance, protože dotační programy nejsou a rozpočet činí 33 milionů, což je pro nás opravdu moc,“ popsal.

Pokračují i práce na novém územním plánu již s regulačními prvky a na konci srpna chystají druhé veřejné projednání návrhu. „Obsahuje i pravidla, jak mají být veliké zastavěné i zelené plochy, jak mají ty domy vypadat,“ nastínil Thér.

V šesti městech nedokončili loni ani jeden byt

V jihočeských obcích od roku 2006 firmy postavily 36 605 bytů, z nichž téměř pětina je v krajském městě. Mimo oblíbených míst pro rekreaci se intenzivně stavělo i v okolí měst. U Budějovic to bylo v Roudném či Vrátě, v okolí Jindřichova Hradce se jednalo o obce Horní Skrýchov a Dolní Pěnu.

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Podíl Budějovic na bytové výstavbě se držel podobný i loni. Z celokrajských 1 984 bytů jich tam stavbaři dokončili 394. „Ve 32 městech a obcích vykázali deset a více zkolaudovaných bytů a alespoň jeden byt byl dokončen v 330 obcích,“ řekla Irena Votrubová z jihočeské správy ČSÚ. Většina nových bytů v kraji vznikla v rodinných domech.

Naopak v 294 obcích kraje byla v loňském roce dokončená bytová výstavba nulová. Z tohoto počtu připadalo necelých 57 procent na sídla s méně než 200 obyvateli a více než třetina patřila do kategorie od 200 do 499 obyvatel. Žádný byt nedokončili v šesti jihočeských městech a obcích nad tisíc obyvatel.

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