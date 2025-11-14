Co všechno teče do Lipna? Vědci prověřují výpusti, které odhalila nízká hladina

Markéta Sedláčková
  11:32aktualizováno  11:32
Nízká hladina Lipna odhalila mimo jiné i výpusti ústící do přehrady. Jde o různé trubky a vedení. Vědci se chtějí soustředit na jejich monitorování. Zajímá je například kolik jich je nelegálních a co přesně jimi přitéká do vody.
Nízká hladina odhalila výpusti směřující do Lipna. Vědci budou prověřovat,...

Nízká hladina odhalila výpusti směřující do Lipna. Vědci budou prověřovat, které jsou nelegální, kolik jich je funkčních a co trubkami a rourami do přehrady přitéká. | foto: Petr Znachor

15 fotografií

Nízká hladina Lipna odhaluje základy domů, továren nebo zbytky staré železniční tratě. Lidé si místa jindy ukrytá pod vodou obcházejí a fotí. Podél břehů se ale pohybují i hydrobiologové. Hladina, která klesla až o dva metry, totiž nabízí pohled i na různé výpusti.

Vědci z Biologického centra Akademie věd České republiky se chtějí soustředit na jejich monitorování. Například kolik jich je nelegálních a co přesně se jimi dostává do vody. Na téma jako první upozornil Český rozhlas.

„My jsme o nich věděli, akorát že za normálního stavu nejsou vidět. Když poklesla hladina, tak jsme si řekli, že by bylo dobré to zmapovat,“ komentoval současný výzkum vedoucí Oddělení mikrobiální ekologie vody z Hydrobiologického ústavu při Biologickém centru AV ČR Petr Znachor.

Nízká hladina odhalila výpusti směřující do Lipna. Vědci budou prověřovat, které jsou nelegální, kolik jich je funkčních a co trubkami a rourami do přehrady přitéká.
15 fotografií

„Budeme odebírat vzorky. Budeme mapovat, kolik je tady výpustí, jak jsou funkční, a pak z toho vznikne zpráva. A uvidíme, co s tím dál,“ naznačil hydrobiolog.

Jde o nejrůznější odpadní potrubí, která vedou do vodní nádrže z přilehlých objektů. Řada z nich je už nefunkčních, také vzhledem k tomu, že byly vybudované ještě před rokem 1989. A právě tento tento stav odborníci chtějí přezkoumat.

Nicméně ani nelegální výpusti nepovažuje hydrobiolog za hlavní zdroj znečišťování přehrady. „To není až takový problém. Průtok a přísun živin zde není zřejmě tak zásadní,“ poznamenal Znachor. Tím jsou podle něj spíše větší střediska a pak také místní čističky.

„Nás zajímá vliv zdroje znečištění na kvalitu vody, zejména na rozvoj sinic,“ popsal vědec. „Jejich hlavní živinou je fosfor. V pracích prášcích už je zakázaný, ale je součástí přípravků do myček na průmyslové praní. Takže uvidíme, jak moc je to relevantní pro Lipno,“ naznačil. „Ale hlavně fosfor produkuje každý člověk, protože každý člověk chodí na záchod,“ připomněl.

Povodí Vltavy průběžně eviduje místa vypouštění vyčištěných odpadních vod povolená vodoprávním úřadem. „Stávající pokles hladiny bude využit pro mapování výpustí, ve smyslu takzvané havarijní novely vodního zákona, včetně získávání poznatků a informací od jiných subjektů,“ uvedla mluvčí povodí Pavlína Mertl.

V případě, že vědci zjistí, že některé výpusti jsou stále funkční a nemají povolení, oznámí to vodoprávnímu úřadu, který by měl situaci dál řešit.

Když se mluví o kvalitě vody, místní spolky a část obyvatel upozorňují na to, že se zhoršuje kvůli tomu, že je Lipno v hledáčku developerů. Podél levého břehu od Lipna nad Vltavou po Novou Pec firmy plánují areály s apartmány, bytovými domy, přístavišti a wellness provozy. Podle Povodí Vltavy by však nové rekreační zóny neměly mít na kvalitu vody tak zásadní vliv.

„Na jakost vody v Lipně nemá dopad samotná výstavba rekreačních areálů, pokud jsou řádně povolené a v souladu s územními plány obcí, ale jejich provoz z pohledu čištění odpadních vod,“ komentovala mluvčí Mertl.

Vysvětlila, že je důležité, aby se odpadní voda čistila tak, jak má, a aby z rekreačních zařízení směřovala na jednu nebo několik čističek, případně do obecní, respektive centrální čistírny odpadních vod, která bude řádně provozovaná. „Pak by nově vybudované ubytovací komplexy neměly mít vliv na jakost vody v nádrži,“ ujistila.

Podle posledních údajů se letos na Lipensku od dubna do června ubytovalo 102 tisíc turistů. Nejvíc Němců a Rakušanů s průměrnou dobou zdržení na dva až tři dny. Podle loňské statistiky bylo v oblasti 11 200 rekreačních lůžek a 2 300 stanových míst.









Akční letáky
