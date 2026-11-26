Skiareál Lipno spotřebuje za sezonu na výrobu umělého sněhu maximálně 270.000 metrů krychlových vody. Objem ovlivňuje aktuální počasí. S umělým zasněžováním na současnou sezonu začali v areálu před několika dny. Novinářům to dnes řekli zástupci lyžařského Skiareálu Lipno.
"Důležitá informace je, že prakticky veškerá voda, kterou na zasněžování využíváme se do povodí zase vrací. Nějaký malý úbytek tam je, ale je skutečně velmi zanedbatelný," uvedl ředitel areálu Matěj Kratochvíl. Z metru krychlového vody vyrobí více než metr krychlového sněhu. Za ideálních podmínek může být objem sněhu ve srovnání s vodou až dvojnásobný.
Kratochvíl dodal, že areál na výrobu umělého sněhu nepoužívá žádné chemické látky, technologie ho vytváří jen z vody. Skiareál má povoleno, že může z lipenské přehrady odebrat 350.000 metrů krychlových vody za sezonu. "Ale množství, které ve skutečnosti na sezonu spotřebujeme, by jednorázově představoval pokles hladiny na přehradě o čtyři až osm milimetrů. To je přibližně srovnatelné s tím, jaký je denní odpar z přehrady v letních měsících," řekl mluvčí areálu Jiří Gruntorád.
Jednodenní cena skipasů při nákupu on-line je stejná jako loni, a to 690 korun. Celosezonní skipasy středisko opět prodává v dynamickém tarifu, což znamená, že částka roste s ohledem na to, kdy si je zájemce koupí. Do konce června stál celosezonní poukaz 7890 korun, což byla stejná cena jako loni. Nyní jej mohou návštěvníci do konce listopadu koupit za 10.890 korun, což je přibližně o 2000 korun více než loni. "Inflace je neúprosná a zdražují se všechny vstupy, proto na to musíme i my reagovat," uvedl Kratochvíl. Areál předpokládá, že sezonu zahájí 4. prosince.
Od soboty mohou lidé lyžovat na šumavském Zadově. Areál otevře na víkend sjezdovku Kobyla. "Od pondělí na několik dní provoz přerušíme a nejpozději ve čtvrtek rozhodneme o dalším postupu," uvedl za zadovské středisko Petr Vondraš. Od soboty mohou lidé lyžovat i ve středisku Hochficht na česko-rakouské hranici Šumavy. Areál zahájí provoz kabinkové lanovky Reischlbergbahn a téměř dvoukilometrovou sjezdovku.