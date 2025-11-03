Propanbutanová láhev vybuchla odpoledne v obci Lipolec, která spadá pod Dačice.
„Profesionální hasiči z Dačic a dobrovolní z Dačic, Lipolce a Českého Rudolce přístřešek dohasili a rozebírají ho,“ popsala mluvčí jihočeských hasičů Vendula Matějů.
Statika přilehlého domu není narušená, takže hasiči nebudou muset žádnou jeho část muset stabilizovat. „Původně vyžádaná mezikrajská pomoc z HZS Kraje Vysočina nakonec také není potřeba,“ ujistila Matějů.
Při výbuchu se zranil jeden člověk, kterého vrtulník záchranářů transportoval do nemocnice.
