„To je asi poprvé za 20 let, co se na veřejné projednání nikdo nedostavil,“ pronesla Jitka Kořínková z jihočeského krajského úřadu. Středeční projednání dopadů logistického centra na životní prostředí skončilo po půl hodině.
„Připomínek přišlo poměrně hodně, byť ne od široké veřejnosti, ale víceméně od dvou spolků. Celkově vypořádání mělo asi 150 stran, to je součást velké dokumentace EIA. Po jejím zveřejnění přišly nové připomínky, těch už bylo zhruba 1 500,“ zmínil Jakub Kos, vedoucí oddělení technických projektů v FCC ČR.
Návrh již v lednu kritizoval spolek Náš domov z Rudolfova. „Provoz třídírny bude znečišťovat životní prostředí prachem a zápachem. Drtit se tu budou odpady jako plasty, dřevo i textilie. Ohrozí to spodní vodu, zahltí nevyhovující kanalizaci a zvýší nákladní dopravu na cestách, které pro ni nejsou stavěné,“ vypočítal před časem předseda spolku, lékař Jaroslav Valevský.
Spolek za zavádějící považoval i název. Mohl by evokovat, že jde o skladové haly. „Naše firma pracuje s odpady, je to její hlavní činnost. Návoz odpadů a nakládání s nimi obecně je pro nás logistika,“ reagoval Kos.
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Starosta Hůr Jiří Borovka si myslí, že záměr nebude mít vliv na život v obci. Areál vyroste až za dálnicí. „Co se týče hlučnosti, prašnosti, nemělo by se pro lidi nic změnit,“ řekl.
Dodal, že už je platné i rozhodnutí o novém dopravním napojení. Všechna auta by měla jezdit přes Budějovice, kde dojde k vybudování nové kapacitní komunikace přímo do průmyslové zóny. S investorem už jednají i o možných kompenzacích, přínos může být i úprava koeficientu daně z nemovitostí.
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Areál na ploše 1,4 hektaru by mělo denně obsluhovat maximálně 50 nákladních aut. „Je to vztaženo k tomu, pokud by tam bylo 70 tisíc tun odpadu ročně, předpokládáme, že kapacita, o kterou teď žádáme, nebude úplně využívaná,“ upřesnil Kos. Zařízení má fungovat celý týden v dvousměnném provozu.
Firma FCC se nyní upíná k přelomu let 2029 a 2030, kdy má začít platit zákaz skládkování. ZEVO Vráto má začít zkušební provoz v roce 2028, provoz nového centra chtějí zahájit nejpozději v roce 2029.
Kromě převažujícího směsného komunálního odpadu a velkoobjemových komunálních odpadů v něm budou i takzvané ostatní energeticky využitelné odpady. Ty nelze recyklovat a musí zamířit právě do ZEVO. Podklady se nyní zabývá posudkář pověřený hejtmanstvím.