Losa Emila už není možné sledovat pomocí GPS, baterie se vybila

Autor: ČTK
  15:02
Pohyb losa Emila, jenž v létě putoval po několika zemích a naposledy ho viděli na Šumavě na hranici Česka a Německa, už není monitorovaný. Vybila se baterie, kterou měl ve svém GPS lokátoru. Informoval o tom ve středu mluvčí šumavského národního parku Jan Dvořák.

„Předpoklad byl, že baterie vydrží měsíc. Ale to jen v případě, pokud budou ideální podmínky, což se nestalo. Od dnešního dne už je tedy los bez digitálního dohledu,“ potvrdil Dvořák.

Podle něj se los často pohyboval na území, které není pokryto signálem. V takové situaci GPS lokátor stále hledá polohu a rychleji se vybíjí.

Emil může posílit genetiku losí populace u Lipna, zřejmě pochází z Polska

Los Emil se přes Česko a Slovensko dostal do Rakouska, kde ušel přes 500 kilometrů. Nejprve směřoval na západ, ale stočil se na sever a snažil se dostat do Česka.

Vzhledem k tomu, že hrozilo, že bude chtít překonat dálnici, ochránci jej na začátku minulého týdne uspali a převezli k lipenské přehradě. Vypustili jej v místech, kde žije největší populace losů na českém území. Podle odhadů, které plynou z monitoringu vědců, je to asi 15 zvířat.

Tak přece. Losa Emila v Rakousku uspali a odvezli k Šumavě, málem vnikl na dálnici

Emil se následně vydal na severozápad ke Stožci na Prachaticku a pokračoval stejným směrem na rozhraní Česka a Bavorska. „Podle jeho pohybu, který jsme mohli sledovat, se mu v této lokalitě zalíbilo,“ řekl Dvořák.

Výskyt migrujícího losa nyní budou zaznamenávat už jen lidé, kteří ho spatří. Dvořák uvedl, že ho lidé viděli například v německém Freyungu, kde se koupal ve vodní nádrži. Také ho spatřili a natočili v německém Buchenau, asi 20 kilometrů od Železné Rudy.

22. září 2025
Losa Emila uspali a odvezli na Šumavu na pomezí hranic Rakouska, Německa a Česka.
Los Emil v rakouském St. Pöltenu (6. září 2025)
Los Emil v rakouském St. Pöltenu (6. září 2025)
Los Emil v rakouském St. Pöltenu (6. září 2025)
Losa Emila už není možné sledovat pomocí GPS, baterie se vybila

Pohyb losa Emila, jenž v létě putoval po několika zemích a naposledy ho viděli na Šumavě na hranici Česka a Německa, už není monitorovaný. Vybila se baterie, kterou měl ve svém GPS lokátoru....

1. října 2025  15:02

