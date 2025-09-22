V okolí lipenské přehrady se vyskytuje jediná významnější populace losa evropského v České republice.
„Pokud by los Emil na české straně zůstal a vydržel by delší dobu v okolí Lipna, byla by to dobrá zpráva. Mohl by totiž přinést nové genetické informace do současné populace,“ uvedl mluvčí Správy Národního parku Šumava Jan Dvořák.
V minulosti v Česku žila další populace losa v okolí Třeboňské pánve na Jindřichohradecku. „Bylo to dáno tím, že za minulého režimu migrovali losi z Polska přes tehdejší Československo a zarazili se tady na jihu Čech u železné opony s Rakouskem. Proto na Třeboňsku zůstávali. V současnosti nemůžeme vyloučit, že se tam občas objeví, ale spíš jen procházejí a pokračují do Rakouska. Los je zvíře, které hodně migruje,“ řekl ředitel jihočeské pobočky AOPK Jiří Bureš.
Dodal, že los žije samotářsky. Své protějšky hledá jen v období páření. Největší nebezpečí pro něj představuje hustá síť silnic, která se v Česku nachází, proto občas zahyne po srážce autem.
Los evropský se původně v Česku vyskytoval, ale v 15. století byl vyhuben. Jde o největšího příslušníka čeledě jelenovitých. Dospělý samec váží až 450 kilogramů a dosahuje výšky v kohoutku 235 centimetrů. Jejich výskyt je vázaný na mokřady a oblasti s vodní plochou.
Tak přece. Losa Emila v Rakousku uspali a odvezli k Šumavě, málem vnikl na dálnici
Emila, který se v posledních týdnech pohyboval po severním Rakousku, v pondělí ráno uspali, protože se nebezpečně přiblížil dálnici u hornorakouské obce Sattledt.
Los Emil se prošel noční Břeclaví (srpen 2025)
19. srpna 2025
Podle rakouských médií bylo poté zvíře naloženo na přívěs a transportováno do okresu Rohrbach na pomezí hranic Rakouska, Německa a České republiky. Byl tak vypuštěn do volné přírody poblíž českého národního parku Šumava.
Samce zasáhl výstřel z uspávací pistole, když se přiblížil na 200 metrů k dálničnímu nájezdu. Podle agentury APA chtěl přeskočit plot u dálnice A1, čímž by ohrozil bezpečnost silniční dopravy.
Los Emil se vyhrabal z řeky, doprovází ho policie. Po kritice ho neuspí
Los Emil se na začátku června objevil v Ludgeřovicích na Opavsku, během léta se pohyboval za velkého zájmu veřejnosti po Moravě, kde získal pojmenování Emil. Začátkem srpna doputoval na Slovensko, odkud pokračoval do Rakouska.
Na Facebooku existuje skupina s více než 10 tisíci fanoušky, která dokumentovala jeho cestu. Po dnešním odchytu a uspání má los ušní známku s GPS vysílačem, což umožní vědecké sledování jeho pohybu v budoucnu.