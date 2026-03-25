Richard Brož losa zachytil náhodou, když ráno vyrazil do přírody, aby vyvenčil psa. „Jel jsem autem a všiml jsem si ho u krajnice. Poznal jsem ho podle místa i podle rysů. Viděl jsem ho už několikrát zblízka, takže jsem si jistý, že je to Emil,“ uvedl autor záběrů.
Podle něj se los pohyboval přímo u cesty. „Stál vedle silnice a pak ji přeběhl zpátky do lesa,“ popsal. Dodal, že tentokrát byl Emil výrazně živější než při předchozích setkáních. „Loni byl vždycky takový pomalejší. Takový lenochod. Teď jsem ho poprvé viděl se opravdu rozeběhnout,“ dodal Brož.
Video zveřejnil také jako reakci na opakované dotazy, jak se Emilovi v zimě dařilo. Lidé se podle něj celé měsíce ptali, zda je los v pořádku a jestli se mu něco nestalo.
„Psali nám celou zimu, jestli o něm něco víme, kde je, jestli ho někdo nezastřelil,“ uvedl. Současně zdůrazňuje, aby se ho lidé sami nepokoušeli hledat. „Myslím si, že právě když se na něj podívají takhle na videu, že to stačí, a je pak zbytečné ho někde nahánět.“
Los Emil je v Rakousku celebritou, vyšla o něm knížka pro děti
Z důvodu bezpečnosti zvířete i lidí Brož záměrně neuvádí, kde přesně video natočil. Současně ale připomíná, že Emil se pohybuje volně a často mění místo. „Je třeba dávat pozor právě u silnic, kde se také často objeví,“ zdůraznil.
Emil je velké zvíře a střet s autem by mohl mít vážné následky pro řidiče i samotného losa. Brož proto upozorňuje, že lidé by měli jezdit opatrně a počítat s tím, že se zvíře může objevit nečekaně kdekoli.
S fotografií losa Emila se ve středu pochlubila také šumavská horská služba. Zveřejnila ji na svém Facebooku a připsala: I práce v terénu může přinést překvapení, které potěší.
Losí populace na jihu Čech se dlouhodobě sleduje jen obtížně. Zvířata žijí skrytě, netvoří stáda a většinu času tráví jednotlivě. Jejich hlavní místo výskytu se rozkládá mezi Rakouskem a oblastí Kaplicka na Českokrumlovsku, částečně zasahují i do šumavského národního parku. Nejčastěji se pohybují v pásu kolem pravého břehu Lipna, kde mají vhodné podmínky a dostatek klidu.