Loučovice chtějí více využít areál bývalých papíren, kde jsou nyní soukromníci

Nové vedení Loučovic na Českokrumlovsku chce více využít areál bývalých papíren. Nyní v něm působí soukromníci, kteří tam většinou mají sklady. Část areálu je volná. Novináře o záměru informovalo vedení města.
"Nechceme od stolu určit jediné možné řešení. Nejprve potřebujeme jednat s vlastníky, zjistit jejich současné záměry a seznámit se s jejich představami o budoucnosti jednotlivých nemovitostí. Obec jim chce nabídnout konstruktivní spolupráci a pomoc při přípravě projektů i hledání společných řešení," uvedl starosta Loučovic Jan Filipčík (Společné Loučovice).
Dodal, že potenciál vidí mimo jiné v moderních technologiích, s pomocí nichž mají vzniknout podnikatelské příležitosti. Vedle podnikání a služeb by v areálu papíren měly být byty. "Chceme být pro investory spolehlivým a otevřeným partnerem, zároveň ale budeme důsledně hájit zájmy občanů Loučovic. Rozvoj brownfieldů musí pomoci nejen vlastníkům a investorům, ale také lidem, kteří zde žijí," řekl starosta.
V bývalé střediskové obci zaniklo po roce 1989 asi 1000 pracovních míst. Krachovaly podniky, šlo o dřevozpracující závody nebo pilu. Papírny ukončily provoz v roce 2010, jejich areál se rozkládá na ploše deseti hektarů. "Loučovice dostávají příležitost k novému začátku. Chceme přinést modernější způsob řízení obce, otevřenější komunikaci s občany a systematičtější přístup k plánování jejího rozvoje," uvedl loučovický místostarosta Libor Růžek (Hasiči pro Loučovice).