Maskovaný lupič mířil na prodavačku v trafice zbraní, ze strachu mu dala peníze

Autor: khr
  14:12aktualizováno  14:12
Už tři týdny pátrají kriminalisté po maskovaném lupiči s blíže neurčenou zbraní, který přepadl provozovnu v Rudolfově na Českobudějovicku. Nyní zveřejnili kamerový záznam, na kterém je zachycený muž, jenž by jim mohl poskytnout informace důležité k objasnění případu.

KRIMI

Událost se stala koncem prosince, nyní policie zveřejnila záznam s žádostí o pomoc při pátrání. Neznámý pachatel dovnitř vstoupil odpoledne. Na hlavě měl nasazenou kuklou a v ruce blíže nezjištěnou zbraň.

„Poté vyzval prodavačku, aby mu vydala peníze z pokladny, což žena ve strachu udělala. Muž provozovnu i s lupem opustil,“ uvedla jihočeská policejní mluvčí Štěpánka Schwarzová. Jak velkou částku si odnesl, policie neupřesnila, byly to tisíce korun.

V souvislosti s tímto případem se podařilo kriminalistům zajistit kamerový záznam, kde je zachycený neznámý muž, který by jim mohl poskytnout informace důležité k objasnění případu.

„Pokud muže na záznamu poznáváte, nebo o něm máte jakékoliv informace, kontaktujte kriminalisty na telefonním čísle 603 547 133 nebo volejte linku 158. Přihlásit se může i dotyčný muž,“ upřesnila mluvčí.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

