Událost se stala koncem prosince, nyní policie zveřejnila záznam s žádostí o pomoc při pátrání. Neznámý pachatel dovnitř vstoupil odpoledne. Na hlavě měl nasazenou kuklou a v ruce blíže nezjištěnou zbraň.
„Poté vyzval prodavačku, aby mu vydala peníze z pokladny, což žena ve strachu udělala. Muž provozovnu i s lupem opustil,“ uvedla jihočeská policejní mluvčí Štěpánka Schwarzová. Jak velkou částku si odnesl, policie neupřesnila, byly to tisíce korun.
VIDEO: Zloděj bral peníze i cigarety, na obsluhu trafiky mířil pistolí
V souvislosti s tímto případem se podařilo kriminalistům zajistit kamerový záznam, kde je zachycený neznámý muž, který by jim mohl poskytnout informace důležité k objasnění případu.
„Pokud muže na záznamu poznáváte, nebo o něm máte jakékoliv informace, kontaktujte kriminalisty na telefonním čísle 603 547 133 nebo volejte linku 158. Přihlásit se může i dotyčný muž,“ upřesnila mluvčí.