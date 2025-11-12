Turisty pustí na Modrý sloup snad až za rok, otevření trasy zbrzdila odvolání

Autor: ČTK, jis, iDNES.cz
  10:22aktualizováno  11:32
Turistická trasa na Modrý Sloup se otevře nejdříve v létě příštího roku. Správa šumavského národního parku trasu, která je zavřená téměř 80 let, schválila, ale proti rozhodnutí se odvolaly jiné subjekty. Projekt tak nyní bude posuzovat ministerstvo životního prostředí.
Pohled z vrcholu Luzný na Luzenské údolí. (7. září 2024)

Pohled z vrcholu Luzný na Luzenské údolí. (7. září 2024) | foto: Valentýna Bílá, MF DNES

Pohled z vrcholu Luzný na Luzenské údolí. (7. září 2024)
Vrchol Luzného tvoří kamenné moře. Na snímku je výhled na Luzenské údolí a v...
Vrchol Luzného tvoří kamenné moře.
Na vrchol Luzný, který se nachází v centrální části německé strany Šumavy v...
9 fotografií

„Vzhledem ke správním lhůtám budeme znát rozhodnutí ministerstva životního prostředí zřejmě až v prosinci. Pokud bude trasa schválená, musíme ještě získat povolení od stavebního úřadu,“ uvedl mluvčí NP Šumava Jan Dvořák.

K Modrému sloupu jen za vstupné. Známá šumavská stezka se znovu otevře

Trasa k přechodu Modrý sloup vede Luzenským údolím. Je zavřená téměř 80 let. V minulosti byla v nepřístupném pohraničním pásmu, v posledních letech na trasu nesměli lidé hlavně kvůli možnému ohrožení populace tetřeva hlušce.

Původně existovala naděje, že by se mohla trasa pro turisty otevřít letos. Ale prodlužování povolovacích procesů vše posunulo na příští rok.

Na stezku Luzenským údolím z české strany od Březníka by mohli lidé jen od 15. července do 31. října. Denně by tudy mohlo projít maximálně 50 pěších. Část trasy bude tvořit poválkový chodník, jenž povede po nezpevněných místech.

Na Luzný přes přechod Modrý sloup? Možná letos, rozhodnuto ale ještě není

„Kvůli ochraně tetřeva však stavba poválkového chodníku může začít až 15. července. Věříme však, že by mohla být hotová do dvou týdnů. Takže v srpnu by už turisté mohli na Modrý Sloup,“ uvedl Dvořák.

Místostarosta Modravy Martin Pavlík pro iDNES.cz uvedl, že pokud má být povoleno jen padesát průchodů denně, je to jako kdyby se trasa na Modrý Sloup neotevřela vůbec, nebo se jedná podle hesla „vlk se nažral a koza zůstala celá“. Sám si ale nemyslí, že by zájemců o výšlap byly tisíce.

„Nejblíž se lidé autem dostanou na Modravu a pak jen na Březník je to osm kilometrů, takže na Modrý sloup je to daleko a není to pro každého. Proto bych se nebál otevřít trasu na Modrý sloup bez regulací typu padesát průchodů denně,“ poznamenal Pavlík.

Na Modrý sloup je to z Modravy asi 13 kilometrů. Odtud půjde většina turistů dál na Luzný, to je dalších 2,5 kilometru. A pak je třeba počítat s návratem.

Pohled z vrcholu Luzný na Luzenské údolí. (7. září 2024)
Vrchol Luzného tvoří kamenné moře. Na snímku je výhled na Luzenské údolí a v dálce je vidět i hájovna na Březníku.
Vrchol Luzného tvoří kamenné moře.
Na vrchol Luzný, který se nachází v centrální části německé strany Šumavy v Národním parku Bavorský les v těsné blízkosti státní hranice s Českem, se dá vystoupat jen z německé strany. Z české přes Luzenské údolí je vstup zakázán. (7. září 2024)
9 fotografií

Na otázku, jestli by mohla průběh povolovacího procesu ovlivnit nová vláda, kde by pozici ministra životního prostředí mohl obsadit Petr Macinka z Motoristů, odpověděl Pavlík, že to nedokáže odhadnout.

K výrokům Macinky o tom, že po jeho nástupu bude téct „zelená krev“, uvedl jen to, že příroda by se měla chránit a nemělo by se všechno šmahem rušit.

Starostka Borových Lad Jana Hrazánková uvedla, že se o otevření Modrého Sloupu mluví několik desetiletí, takže této skutečnosti začne věřit až ve chvíli, kdy se tam bude moci vyrazit. „Mám ráda fakta a to, že se o něčem mluví ještě neznamená, že to tak bude. Jsem k otevření dost nedůvěřivá, protože už to bylo řečeno tolikrát a vždycky se to na něčem zaseklo,“ uvedla Hrazánková.

Na otázku, jestli by na Modrý Sloup mělo mít vstup víc lidí než je deklarovaných 50 denně, odpověděla, že není biolog, aby řekla, k jakému rušení živočichů tam může dojít. „Ale vycházím z toho, že z německé strany se k hranici může chodit a tetřeví populaci to nenarušuje,“ sdělila.

Připomněla, že se v nepřístupné lokalitě Modrý sloup neustále objevují neukáznění lidé, kteří přicházejí jak z české, tak z německé strany. „To se děje po celé Šumavě. My tu máme největší rašelinné jezírko na Chalupské slati, kam vede poválkový chodník a stává se, že když jezírko zamrzne, lidé se tam fotí u známé břízky, i když je to zakázané,“ uvedla s tím, že že slušní lidé, kteří si chtějí Šumavu užít, by ale neměli doplácet na pár potížistů, kteří nedokážou ctít pravidla.

„Obecně si ale myslím, že Národní park má v popisu práce i to, aby ukazoval Šumavu lidem. Chápu, že jsou lokality, kde by přístup měl být zakázaný, ale je spousta dalších míst, kde by lidé mohli Šumavu poznávat a chodit na území, kam se dnes nemůže,“ uvedla. Hodně takových míst je podle ní na Modravsku, kde se navíc plánují další klidové zóny.

V minulosti vedla přes Modrý sloup jedna z větví důležité obchodní Zlaté stezky, která spojovala oblast v okolí německého Pasova s Čechami. Pokud bude trasa otevřená, budou si muset zájemci zamluvit termín v rezervačním systému.

U vstupu na stezku u Březníku pak budou strážci NP Šumava hlídat, zda počet lidí není vyšší než povolený limit. Na Modrý sloup budou moci turisté od 10 do 17 hodin, trasa bude jen pro pěší.

