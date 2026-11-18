Hygienici v Jihočeském kraji evidují letos zatím 1002 případů lymské boreliózy. Je to dosud nejvyšší počet za jeden rok, řekla ČTK ředitelka jihočeských hygieniků Kvetoslava Kotrbová. Za celý loňský rok hygienici zaznamenali na jihu Čech do té doby rekordních 1000 pacientů. Lymská borelióza je bakteriální onemocnění přenášené klíšťaty. Ve středoevropských podmínkách proti němu neexistuje očkování.
"Nyní na konci sezony ještě musíme počítat s tím, že stále budou, i když v menším množství, přibývat potvrzené případy onemocnění, přenášených klíšťaty," uvedla. Počasí zatím stále poskytuje podmínky pro aktivitu klíšťat. Navíc se mohou objevit ještě další pacienti, u nichž se lymská borelióza potvrdí dodatečně.
Lymská borelióza je asi pětkrát častější než klíšťová encefalitida, protože přítomnost borelií vykazuje v ohniscích až deset procent populace klíšťat. Borelióza může způsobit potíže s klouby nebo se srdcem. Léčí se antibiotiky.
"Od začátku sezony registrujeme 102 nahlášené a potvrzené případy klíšťové encefalitidy. To je o devět méně než loni v tomto období, kdy jsme evidovali 111 potvrzených případů. Letošní celkový výskyt by tak mohl být podobný nebo i nižší než ten loňský, kdy jsme za celou sezonu registrovali 123 případů," řekla Kotrbová.
Klíšťová encefalitida je nehnisavý zánět mozkových blan nebo mozku. Léčba onemocnění není známa, léčí se pouze příznaky. V první fázi se objevuje zvýšená teplota, únava, bolesti hlavy a svalstva a malátnost. Po částečné úlevě ve druhé fázi nastupují velké bolesti hlavy, závratě, malátnost a vysoké teploty. U některých pacientů je průběh onemocnění velmi vážný, infekce může skončit i smrtí.
Počet případů klíšťových onemocnění na jihu Čech za poslední roky:
rok počet případů lymské boreliózy počet případů klíšťové encefalitidy
2020 367 137
2021 270 83
2022 529 130
2023 518 81
2024 613 110
2025 1000 123
2026 1002* 102*
* průběžný stav
Zdroj: KHS Jihočeského kraje