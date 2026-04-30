Lyžařská sezona vyšla parádně. Na Monínci si udělali zásobu sněhu pro tu další

Karel Hrdina
  9:32aktualizováno  9:32
Šéfové šumavských skiareálů Lipno a Zadov si pochvalovali především lednovou návštěvnost, ale jsou spokojení s celou lyžařskou sezonou. Jakmile skončila, začaly přípravy na tu letní. Některé atrakce už jsou otevřené, další se chystají. Ale na Monínci myslí už na následující zimu a udělali si zásobu sněhu.

Sedačky lanové dráhy na šumavském Zadově jsou vyskládané u dolní stanice. Po dlouhé zimě následuje údržba, aby bylo vše připravené na další část roku, kdy lyžaře vystřídají pěší turisté a bikeři využívající trasy vinoucí se okolo sjezdovek. Skiareály totiž přes léto nespí. A jejich provozovatelé budou doufat, že letní sezona bude stejně dobrá jako ta nedávno skončená zimní, protože s tou jsou hodně spokojení.

„Dostali jsme se na čísla, která jsme měli těsně před covidem. Lyžovalo u nás 165 tisíc lidí. S tím musíme být spokojení. Zimu předtím to bylo 130 tisíc. I to bylo dobré,“ porovnal ředitel Rodinného areálu Lipno Matěj Kratochvíl.

Připomněl, že po většinu sezony, která trvala zhruba od poloviny prosince do poloviny března, byly téměř ideální klimatické podmínky. Tedy dostatek mrazivých nocí, kdy bylo možné využívat baterii sněžných děl, díky nimž se podařilo postupně upravit všech více než třináct kilometrů sjezdovek. „Už zkraje zimy jsme si vytvořili dostatečné zásoby a pak jsme nemuseli moc dosněžovat,“ potěšilo Kratochvíla.

Jarní lyžování v Lipně nad Vltavou. (6. března 2026)
Jarní lyžovačka na Zadově. (6. března 2026)
Připomněl, že z pohledu počasí a návštěvnosti byl ideální leden, kdy hodně mrzlo i ve městech. „A to se projevuje i na počtu lyžařů v našem areálu. Lidé si totiž řeknou, že by mohli vyrazit na svahy. A také zamrzlo Lipno, takže přijíždělo i hodně bruslařů,“ dodal.

Nejen počasí pomohlo k vyšší návštěvnosti největšího jihočeského lyžařského střediska. Podle ředitele pomáhají i nové úseky dálnice D3 otevřené před koncem roku 2024. Lidé z okolí Prahy a Tábora dojedou na Lipno rychleji a pohodlněji, proto řada z nich dá přednost Šumavě před dalšími areály v příhraničních pohořích. „Proto se těšíme, až bude hotový obchvat Dasného a Češnovic. Pak se k nám pohodlněji dostanou lidé od Strakonic a Písku,“ naznačil Kratochvíl.

Také u Lipna přechází zimní sezona plynule v tu letní. Už je otevřené Království lesa – obří lesní hřiště s trampolínami, lanovým centrem a dalšími atrakcemi. Otevřené jsou půjčovny s koly a koloběžkami. Stezka korunami stromů a dvě bobové dráhy jsou v provozu celoročně.

Z nádrže je přes léto koupaliště

Ředitel Lyžařského areálu Zadov Luděk Sáska hodnotí zimní sezonu jako vynikající. Stejně jako Kratochvíla ho potěšilo, že v úvodu sezony si vytvořili na sjezdovkách dobrý základ z technického sněhu, který občas podpořil sníh přírodní. „Máme za sebou jednu z nejdelších sezon za poslední zimy. Trvala od půlky listopadu do Velikonoc. A mohla být i delší, ale už nebyl zájem,“ konstatoval Sáska.

Turnikety lanovky a vleků spadající pod zadovský areál prošlo 92 tisíc lyžařů. Ale lidí se tam vystřídalo mnohem víc, když se k nim připočítají i sáňkující a bobující děti či běžkaři. Ale těm zima tolik nepřála, zvlášť ve druhé polovině chyběl přírodní sníh.

Na Zadově zahájili lyžařskou sezonu, v listopadu ji spustili poprvé od roku 2008

„Výjimečně silný byl leden, kdy u nás lyžovalo až o 70 procent víc lidí než loni. Bylo to dané podmínkami, kdy na svazích leželo dost sněhu, bylo dobré počasí a lidé měli chuť lyžovat. Naopak slabší byl březen, i když ještě do půlky měsíce byly prázdniny, tak návštěvnost byla horší. Ale lidé už byli vylyžovaní, už se jim tolik nechtělo,“ zhodnotil Sáska.

A zdůraznil, jak důležitá byla předloňská investice do velké nádrže na vodu na zasněžování. Díky ní měli dostatečnou zásobu a jakmile začalo mrznout, mohli spustit děla. Přes zimu rezervoár vyprázdnili, ale teď už je zase plný.

„V létě může sloužit jako koupaliště. Ale jen pro otužilé, voda je tam i v parném létě dost studená,“ usmál se Sáska a přiblížil, že teď areál prochází obdobím příprav na letní sezonu. Jejich součástí je i údržba lanové dráhy na Kobyle. Ta se znovu rozjede od druhého květnového svátku, kdy se otevřou i půjčovny kol či terénních koloběžek a enduro trasy pro kola. Do lanového parku a na rozhlednu na věži bývalého skokanského můstku už lidé mohou vyrazit nyní.

Na Monínci sníh schovali na další zimu

Monínec na pomezí Jihočeského a Středočeského kraje má za sebou nejúspěšnější sezonu v historii. Podle ředitele Jaroslava Krejčího byla tak dobrá, protože hned od půlky listopadu se lyžovalo na celé, 1 200 metrů dlouhé sjezdovce. Dřív bývala v provozu zpočátku jen horní část.

„Teď jsme pořádně využili náš sklad sněhu a přikoupili nové moduly, které vyrábí sníh i při plusových teplotách. A podpořila nás i příroda, protože mrzlo a my mohli spustit i klasická děla,“ uvedl Krejčí.

A jakmile sezona skončila, začala příprava na tu další. Takže rolby shrnuly zbylý sníh na dvě vysoké hromady, které pracovníci areálu překryli speciálními plachtami, ve více vrstvách.

„Proto věříme, že ty ztráty budou přes léto ještě menší a sníh zbylý z uplynulé zimy vytvoří kvalitní základ pro nadcházející sezonu, kterou opět chceme začít v polovině listopadu na celé hlavní sjezdovce,“ oznámil Krejčí.

Lyžařům zpestřovala pobyt na Monínci poprvé bobová dráha, otevřená loni v létě. „Řekl bych, že ji uvítali. Třeba když nebylo dobré počasí na lyžování, vyrazili na bobovku. Nebo když už naopak byli vylyžovaní,“ dodal ředitel.

Dráha zůstává v provozu i přes léto, kdy se k ní přidají i další atrakce, jako lanové centrum, bikepark nebo aktivity park, kde se vyřádí především děti. „Letní provoz lanovky pro pěší spustíme od začátku května, od dalšího víkendu otevřeme i bikepark, kde zatím pokračují úpravy. A 16. května u nás vystoupí Tomáš Klus,“ pozval Krejčí.

Na Hochfichtu tvoří třicet procent lyžařů Češi

Velmi úspěšná, tak hodnotí sezonu Gerald Paschinger, ředitel areálu Hochficht na rakouské straně Šumavy. „Celkový počet jízd na lanovkách a vlecích atakoval hranici tří milionů a počet návštěvníků přesáhl čtvrt milionu,“ upřesnil a dodal, že počet lyžařů byl podobný jako minulou zimu, což znamená nárůst zhruba o 30 procent proti letům minulým.

Paschinger si pochvaloval brzký start sezony a velký zájem lyžařů hned od začátku. „Provoz jsme spustili 28. listopadu jako první areál v Horním Rakousku. A hned jsme měli otevřené sjezdovky ve velmi dobrém stavu. A ten vydržel po celou zimu,“ ujistil ředitel, který doplnil, že Hochficht byl v provozu 115 dní. Lyžaři z Česka tvořili přibližně 30 procent návštěvníků.

A Češi nebyli vidět jen na sjezdovkách. Přibývá jich i mezi pracovníky areálu. Podílejí se na obsluze lanovek a vleků, pracují v restauracích, půjčovně vybavení a nově také v lyžařské škole.

