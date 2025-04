Přírodní sníh chyběl, vlekaři ale zimu chválí. Na Zadově ji ukončili až 13. dubna

Ředitel Skiareálu Lipno Matěj Kratochvíl hodnotí sezonu jako nadprůměrnou. „S tou minulou to nemá cenu porovnávat, protože ta byla velmi špatná. Tato zima byla sice chudá na srážky, ale bohatá na mrazivé dny, takže sjezdovky byly dobře připravené,“ porovnal Kratochvíl. U Lipna minulou sezonu lyžovalo téměř 130 tisíc lidí.

Kratochvíl připomněl, že počasí přálo i bruslení na zamrzlém Lipně. „Jak nesněžilo ani nepršelo, tak kvalita ledu zůstávala dobrá zhruba měsíc. To v minulých zimách nebylo. Pokud se vůbec dalo bruslit, tak vždy jen pár dní,“ potěšilo ho.

U Lipna letos poprvé vsadili na dynamické ceny skipasů a podle ředitele se osvědčily. Lyžaři se rychle naučili, že když si je nakoupí s dostatečným předstihem, budou je mít levnější. „A navíc jsme prodávali výrazně levněji celosezonní skipasy. Jejich cena začínala před zimou na necelých sedmi tisících korun a postupně se zvyšovala. Už nyní si je mohou zájemci zakoupit za tuto cenu na novou sezonu,“ připomněl Kratochvíl.

Horší to měli běžkaři. Hlavně kolem vánočních svátků a v lednu si užili dobře upravených stop. Ale jak sníh postupně odtával a nový moc nepadal, kvalita se horšila a koncem února a v březnu už měli smůlu.

Na Zadově se lyžovalo 113 dní

Zimu v Lyžařském areálu Zadov provázelo číslo 13. Ale smůlu provozovatelům určitě nepřineslo – zahájili ji 13. prosince a ukončili 13. dubna. Celkem se tam lyžovalo 113 dní.

„Sezona byla velmi dobrá, jedna z nejlepších v historii. Znovu se potvrdilo, jak důležitá byla investice do nové nádrže na vodu pro zasněžování. Bez ní bychom sjezdovky připravovali déle,“ prohlásil ředitel střediska na Prachaticku Luděk Sáska a povzdechl si, že minusem zůstávají vysoké ceny energií. Dodal, že areál navštívilo za zimu 85 tisíc lidí.

Sáska připomněl, že Zadov je oblíbeným výchozím bodem do stop, ale letos i zde běžkaři spíš trpěli. Přírodního sněhu bylo málo, rolby většinou upravovaly jen některé úseky.

Jaroslav Krejčí, ředitel areálu na Monínci na pomezí Jihočeského a Středočeského kraje, hodnotí sezonu jako průměrnou. Ukázalo se tam, že ani dostatečný zasněžovací systém nemusí znamenat záruku, že sjezdovka bude připravená.

„Přes Vánoce byla inverze. V údolí mrzlo, ale u nás na kopci bylo nad nulou a my nemohli vysněžit celý náš více než kilometr dlouhý svah. Takže v době, kdy je první vrchol sezony, my měli v provozu jen horní půlku sjezdovky a kotvový vlek. Lyžovali jsme za upravené ceny, to se na celosezonních tržbách muselo projevit,“ vysvětlil Krejčí.

Sezonu tam uzavřeli hned po konci jarních prázdnin, bylo totiž teplo a lidem už se moc nechtělo lyžovat. Protože na sjezdovce ještě zůstalo dost sněhu, tak ho rolbou nahrnuli do vysoké pyramidy, kterou přikryli speciální fólií, pod níž přečká léto. Odtaje zhruba padesát procent. Na podzim ho rozhrnou, přidají nový díky systému, který vyrábí sníh i při plusových teplotách, a už teď vědí, že další sezonu zahájí 17. listopadu.

4. dubna 2025

Zimu si jinak většinou pochvalovali i v menších areálech, protože i ty už mají sněžná děla. „Sezona byla vydařená. Jeli jsme od začátku prosince do konce jarních prázdnin a pak ještě následující víkend. O Vánocích a v únoru byla návštěvnost výborná,“ zhodnotil Richard Jirouš z Kvildy.

Celkem 114 dní se lyžovalo v rakouském Hochfichtu. Začali tam už 30. listopadu. „Tolik slunečných dní jako v uplynulé zimě nepamatujeme. Sněhové podmínky i stabilní počasí nám pomohly a díky investicím se nám podařilo v rekordně krátké době zasněžit a otevřít všechny tratě,“ potěšilo Geralda Paschingera, jednatele Hochficht Bergbahnen GmbH.

Sezonu hodnotí jako jednu z nejúspěšnějších za posledních deset let. V areálu napočítali přes tři miliony jízd lanovek a vleků a návštěvnost atakovala rekordní počet okolo 300 tisíc návštěvníků. Češi dlouhodobě tvoří třetinu celkové klientely.

Na Monínci bude bobová dráha

Zimní sezona sice skončila, ale to neznamená, že v areálech bude klid až do podzimu. Léto je pro provozovatele stejně důležité. Proto staví atrakce pro turisty – lezecká centra, bikeparky, rozhledny a půjčovny kol nebo koloběžek.

„Lidé, které zaměstnáváme přes zimu, potřebují vydělávat i v létě. Abychom si je udrželi, musíme jim nabídnout práci. Naší největší výhodou je Lipenská přehrada. Ale rodiny s dětmi oceňují i Stezku korunami stromů nebo Království lesa. Letošní novinkou bude odjezdová trať pro bikery, ale i další cyklisty, kteří jedou z vrcholu Kramolína. Bude se klikatit po Jezerní sjezdovce,“ upřesnil Kratochvíl.

Luděk Sáska ze Zadova konstatoval, že řada ubytovatelů z okolí už má léto plně obsazené, což už před zimou nebývá pravidlem, protože lidé své pobyty zkracují a často si vystačí třeba jen s prodlouženým víkendem. Když přijedou, mohou využít lezecké centrum, enduro trasy pro bikery u sjezdovek nebo rozhlednu na bývalém skokanském můstku.

Monínec láká na aktivity park s vodní maxiskluzavkou nebo kuličkovou dráhou. Nechybí lanový park a bikepark. „A letošní novinkou bude bobová dráha, která se povine po okraji sjezdovky a bude v provozu celý rok,“ uvedl Krejčí.