Tržby vzrostly Madetě o 700 milionů korun na 7,55 miliardy. Přibližně 90 procent z toho tvoří mlékárenská výroba. Vyplývá to z výroční zprávy zveřejněné ve Sbírce listin.
Firma v roce 2024 zaměstnávala 1 317 lidí, o deset méně než o rok dříve. Madeta prodává nejvíce svých výrobků v Česku. Tuzemské tržby předloni činily 6,58 miliardy korun. Z toho 6,17 miliardy byly výnosy z prodeje vlastních výrobků, zbytek společnost utržila za prodej zboží a služeb. Zahraniční tržby oproti tomu dosáhly 973,7 milionu korun.
Madeta má čtyři výrobní závody, a to v Plané nad Lužnicí, Českém Krumlově, Jindřichově Hradci a Pelhřimově. Produkují více než 250 druhů výrobků.
Hlavními zahraničními trhy jsou Libanon, Spojené arabské emiráty, ale i státy Evropské unie, dále vyváží do Asie, Afriky a Ameriky. Každý ze závodů se specializuje na jiné výrobky.
Například v Plané je největší produkce tvrdých přírodních a polotvrdých sýrů v Česku. Tamní závod na trh uvedl také nový sýr holandského typu Madeland, vyrábí se v něm například i Jihočeské máslo nebo Jihočeské pomazánkové.
V Jindřichově Hradci se Madeta specializuje především na výrobu mléčných dezertů Lipánek. Vyrábí se tam rovněž tvarohy, jogurty nebo zakysané smetany. Specialitou tohoto závodu je výroba zrajících sýrů Romadur a Jihočeský syreček.
Českokrumlovský závod se pak zaměřuje na výrobu nivy, ročně jí vyprodukuje dva tisíce tun. V Pelhřimově vyrábí trvanlivou smetanu, mléko a také ochucené mléko. V roce 2010 tam firma přesunula z Českých Budějovic výrobu mléka, smetany a podmáslí.