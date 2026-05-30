Budějovický Majáles začne v neděli. Ředitelka ladí přípravy z Prahy, kde studuje

Jan Jakovljevič
  10:22aktualizováno  10:22
Multižánrový festival tvořený převážně středoškolskými studenty, který na týden oživuje centrum krajského města hudbou, divadly, promítáními filmů či přednáškami. A to všechno bez vstupného. To je Budějovický Majáles, jehož ředitelkou je 19letá Ema Doskočilová. Třiadvacátý ročník začne v neděli a potrvá do pátku 5. června.
Budějovický Majáles odstartuje v neděli na Piaristickém náměstí. (květen 2023) | foto: Petr Lundák, MF DNES

Doskočilová se vedení festivalu ujala letos poprvé a koordinaci jeho příprav musela skloubit se studii v Praze. „Kvůli povaze mé školy nejsem schopná jezdit do Budějovic každý týden, a mám tak velkou část schůzek online,“ říká.

S jakými novinkami přicházíte?
Místo toho, abychom byli celý týden na Sokolském ostrově, tak festival zahájíme na Piaristickém náměstí, kde bude hlavní stage ještě další dva dny, a pak se přesuneme na Sokolák. Pokoušíme se takto více oživit i jiné místo, kterému jsme se věnovali v dřívějších letech, ale pak dlouho ne.

Jak těžké je festival každoročně inovovat?
Určitě je to náročné a pokaždé se snažíme do něj nějakou drobnost přidat, například skrz spolupráce s jinými kulturními subjekty nebo objevováním nových míst ve městě. Ne vždy to ale je možné. Dále je nás zhruba 80, většina jsou středoškoláci, a všichni to děláme bez nároku na honorář. Přijde mi jako klíčové, aby se tu právě ti středoškoláci cítili dobře a bylo to pro ně místo, kde se mohou o kultuře učit a baví je to. Věřím, že se to pak propíše i do energie celé akce.

Jaké drobnosti měníte?
Letos jsme upustili od autokina a místo toho se přesuneme do Háječku, kde bude ve středu od 21 hodin venkovní promítání. Nově potvrzený máme i Barbus s DJem, který bude jezdit od 19 do 21:30 a bude se v něm točit pivo. Pojede z Mariánského náměstí, přes zastávky Poliklinika Sever, Senovážné náměstí, U Koníčka, Nádraží, Skuherského, Palackého náměstí až po Družba-IGY.

Zmínila jste zahájení na Piaristickém náměstí. Co tam chystáte?
Začneme v 18 hodin představením všech 14 středoškolských králů, kteří mohou napříč festivalem ukazovat své schopnosti, získávat hlasy a v pátek se rozhodne, kdo bude králem celého Majálesu. Na to naváže folklórní soubor Úsvit, který má s králi připravené krátké vystoupení, a pak bude následovat jejich koncert. Celé to zakončí ve 22 hodin tradiční silent disco, diskotéka se sluchátky, při níž člověk neruší noční klid, předtím od 20 hodin ještě bude loud disco.

Ředitelka doporučuje

Neděle:
18:00 Zahájení festivalu, Piaristické náměstí

Pondělí:
21:15 Mucha (koncert), Piaristické náměstí

Úterý:
16:45 Nahrávání podcastu Startér, Sokolský ostrov
17:00 V mojim cukru, kostel sv. Rodiny
19:30 Škola salsy, Piaristické náměstí

Středa:
19:30 Richard 3, 2, 1… teď!, Gymnázium Jírovcova
21:00 Venkovní kino, Letní kino Háječek

Čtvrtek:
17:30 Dobre už bolo (divadlo), Žižkárna

Pátek:
12:00 Majálesový průvod, Háječek
14:30 koncerty na Sokolském ostrově

Pozn.: Na některé akce je nutná rezervace

Festival je tradičně hodně o koncertech. Jaké žánry letos nabídnete?
Zaměřujeme se převážně na českou i zahraniční alternativní hudební scénu, protože cítíme, že je potřeba dát této části hudební scény prostor. Zmínit můžeme například kapely Kruh 19, Good Times Only nebo Eternity Again, kteří zahrají na Sokoláku ve středu večer. Alternativa nás baví a vychází i historicky z nějakého našeho nastavení. V programu máme i menší punkové kapely či budějovické interprety, kteří zahrají v pondělí v Žižkárně.

Opět máte i svůj playlist na Spotify. Proč ho připravujete?
Playlist děláme proto, a vnímáme to i z našich osobních zkušeností, že se rádi na tu hudbu naladíme předtím, než jdeme na daný koncert. Myslíme si, že díky němu mohou lidé poznat i hudbu, na kterou by třeba podle názvu nešli, protože jim to nic neříká. Když ji ale už dopředu slyší, tak mohou objevovat nové žánry a umělce.

Program však není jenom hudební, že?
Připravili jsme si i řadu divadelních představení, například ve středu od 19:30 hodin v jedné třídě na Gymnáziu Jírovcova to bude Richard 3, 2, 1… teď! od Jihočeského divadla. Nabídneme i studentské divadelní projekty Dobre už bolo a V mojim cukru či promítání filmu Veřejně prospěšné práce ve středu od 18:30 hodin v Meziprostoru. Budou i přednášky. Jedna z nich s názvem Zprávy z ledu pojednávající o klimatické změně začne už v neděli v 15 hodin v kulturním centru Rabenštejnská, tedy ještě před zahájením.

Program tradičně vyvrcholí v pátek?
Ano. Začneme průvodem, který klasicky zahájíme po poledni v Háječku a bude pokračovat přes náměstí až na Sokolák. Jak jsem už říkala, tam se i rozhodne o festivalovém králi. Od 14:30 až do půlnoci tam potom budou hrát kapely jako Stříbrný Rafael, Cringe Prince, Dukla a zakončí FVLCRVM.

Majáles letos vedete poprvé. Jak dlouho v týmu působíte?
Začínala jsem před čtyřmi nebo pěti lety jako scénograf, takže jsem navrhovala stage, relaxační zóny, sezení. Potom jsem se dostala k vedení programu, kdy jsem jeho části koordinovala tak, aby na sebe navazovaly a dávaly dohromady smysl napříč jednotlivými dny i celým týdnem. To dělám pořád a k tomu ještě letos vedu celý festival.

Budějovice patří studentům, majáles láká na koncerty, divadlo i famfrpál

Co se s přechodem do nové role změnilo?
Jiné je to v tom, že když jsem začínala, tak jsem řešila konkrétní věci a festival vlastníma rukama tvořila. Teď vnímám svoji roli jako někoho, kdo pomáhá koordinovat lidi, kteří se na chodu festivalu podílejí první nebo druhý rok a tvoří ho. Já jsem tu pro ně, aby se v tom naučili chodit.

Studujete v Praze architekturu, jaké je to řídit přípravy na dálku?
Náročné. Člověk musí mít ten festival velmi rád, a třeba i když má zkouškové, tak se přesto „kousnout“ a přijet, protože mu na něm záleží. Každý to tak občas má, letos spousta lidí maturovala, takže přípravy museli skloubit s učením. I tak mám velkou část schůzek online. Velmi za to děkuji svému týmu, který to respektuje a umí s tím pracovat, protože to také není jednoduché.

Souvisí s tím i pozdější termín letošního ročníku?
Přesně tak. Když jsme dávali dohromady datum, tak jsme zjistili, že velká část lidí, kteří mají na starosti důležité věci, by nemohla být celý týden na festivalu. Radši jsme ho proto přesunuli o týden dál, než abychom riskovali, že nastanou nějaké komplikace. Kromě maturit a mých školních povinností jsme se museli vyhnout i dalším akcím ve městě.

29. května 2023
