Malá galerie písecké Sladovny představí porcelán sochaře Jiřího Kožíška

Malá galerie písecké Sladovny představí porcelánovou tvorbu akademického sochaře a designéra Jiřího Kožíška. Výstava s názvem Sedm vln, porcelán přiblíží užité umění i volnou tvorbu a oslaví autorovy 70. narozeniny. Vernisáž bude ve středu 18. března v 17:00, výstava potrvá do 3. května, informovala novináře Šárka Frantová ze Sladovny.
"Kožíškova tvorba ukazuje, že i tradiční materiál může být prostřednictvím imaginace a výtvarné odvahy zdrojem stále nových a překvapivých podob. Sedm vln představuje metaforu životních zkušeností, které se v autorově práci postupně vrství a vytvářejí jeho jasně rozpoznatelný rukopis," uvedla kurátorka výstavy Zdenka Rocha Ženíšková.
Výstava je symbolickou oslavou autorova životního jubilea. Název Sedm vln odkazuje na sedm desetiletí života a tvůrčích etap rodáka z nedalekých Strakonic, jehož jméno je spojené s karlovarským porcelánem. Návštěvníci uvidí nejen klasické užitkové předměty, ale i prostorové instalace, solitérní objekty a specifická porcelánová svítidla využívající princip průsvitu.
Kožíšek ve své práci kombinuje precizní řemeslo s humorem a groteskní nadsázkou. Obyčejné předměty, jako jsou lžíce či talíře, proměňuje v unikátní umělecká díla, čímž dává tradičnímu bílému porcelánu nový rozměr a dynamiku. "Jsme rádi, že v Malé galerii můžeme představit dílo tak významného jihočeského rodáka a odborníka na porcelánový design. Výstava Jiřího Kožíška skvěle zapadá do naší vize propojovat ve Sladovně špičkové umění s přístupností a srozumitelností pro naše návštěvníky," uvedl ředitel Sladovny Adam Langer.
Malá galerie ve Sladovně návštěvníkům zpřístupňuje především současné umění. Od loňska se zaměřuje především na současné autory, ať už začínající, či na poli vizuální tvorby dobře známé. Snaží se oslovit také mladé publikum a nabízet doprovodné programy.
Sladovna Písek je největší dětskou galerií v Česku. Jako galerie nabízí prostor pro kreativní vzdělávání, interaktivní výstavy a rozvoj fantazie dětí i dospělých. Sídlí v historické budově bývalé sladovny.