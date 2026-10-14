Malby i příběhy v klášteře v J. Hradci ožijí díky audiovizuálnímu průvodci

Historie, architektura a umění v jindřichohradeckém minoritském klášteře znovu ožijí díky audiovizuálnímu průvodci. Návštěvníci Muzea Jindřichohradecka, které v klášteře sídlí, si díky videomappingu mohou rozpohybovat nástěnné malby nebo v rozšířené realitě a projekci znovu prožít zásadní okamžiky historie areálu a města. Připomene také básníka, skladatele a varhaníka Adama Michnu z Otradovic, který v Jindřichově Hradci zemřel před 350 lety. Novináře o tom informovala mluvčí muzea Marcela Kozlová.
Náklady na vytvoření průvodce dosáhly 5,4 milionu korun, z toho téměř tři miliony zaplatila dotace na rozvoj turistické infrastruktury Jihočeského kraje. "Chtěli jsme návštěvníkům nabídnout informace srozumitelnou a přitažlivou formou, která jim zároveň umožní vnímat krásu samotného prostoru. Průvodce proto staví na kombinaci obrazu, zvuku, grafiky a interaktivních prvků," uvedla vedoucí odborného úseku Muzea Jindřichohradecka Alexandra Zvonařová.
Audiovizuální průvodce je určen návštěvníkům bez ohledu na věk či předchozí znalosti. Kromě klasického výkladu nabízí také dynamickou prezentaci a možnost aktivního zapojení. Moderní způsob prezentace chce oslovit rovněž mladší generaci a zahraniční návštěvníky, pro které jsou připraveny jazykové mutace.
"Moderní technologie zde nejsou samoúčelné, pomáhají vyprávět příběh tohoto jedinečného místa, upozornit na jeho krásu a zprostředkovat návštěvníkům zážitek, který v nich přetrvá i po odchodu z areálu," dodala ředitelka muzea Martina Machartová.
Jindřichohradecké muzeum vzniklo jako městské v roce 1882. V roce 1928 byla otevřena nová expozice muzea v renesanční budově bývalého jezuitského semináře na Balbínově náměstí. Svůj nejatraktivnější exponát, Krýzovy jesličky, získalo v roce 1935. Muzeum spravuje rozsáhlý komplex kostela svatého Jana Křtitele a bývalého minoritského kláštera ve Štítného ulici, v němž jsou pracovny muzea, knihovna s badatelnou, konferenční sál, výstavní prostory a expozice.