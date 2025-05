8:50

Již 14. ročník největšího mezinárodního turnaje pro baseballisty do 10 let se vrací na Hlubokou. Od 30. května do 1. června se do Sportovně relaxačního areálu sjedou nejlepší mladí hráči z celé Evropy: 24 týmů z 9 zemí, stovky dětí, trenérů, rodičů, desítky dobrovolníků a mnoho fanoušků.