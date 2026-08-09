Malí i velcí vodníci ožili při Čochtanově Třeboni, připomínce Jana Wericha

Malí i velcí vodníci se setkali při 29. ročníku Čochtanovy Třeboně. Třídenní setkání organizovalo 45 vodníků a na pohádkový svět do zámeckého parku dorazilo 300 dětí. Do vodnického průvodu z třeboňského zámku na hráz rybníku Svět se zapojila zhruba stovka zelených mužíčků a další vodní havěti. Akce připomíná slavného vodníka Čochtana a jeho tvůrce Jana Wericha, který do Třeboně jezdil chytat ryby, řekla dnes ČTK za organizátory Eva Gutová.
Mezi nejoblíbenější část programu patří Čochtanův pohádkový svět v zámeckém parku, kde si mohli návštěvníci užít vodnický kosmetický salon, vodnickou školu či si zatočit kolem štěstí a potkat se kromě vodníků třeba s Červenou karkulkou, Popelkou či ježibabou. "Dětí na start přišlo 301. Rekord jsme zaznamenali před před třemi roky, kdy jich dorazilo 398. Letos je to druhý nejvyšší počet," uvedla Gutová.
V zámeckém altánu se také mohly děti zapojit do soutěží Vodníci mají talent, Miss vodník a Vodnická superstar, v níž si mohli zazpívat a zakvákat na mikrofon nejen pulci a vodnický potěr, ale také dospělí vodníci. V sobotu se pak zeleně oděný průvod vypravil s hrníčky vypouštět dušičky do rybníka Svět. "I když je sucho, tak nám voda zatím stačí. Jenom kdyby nebyla tak špinavá, skoro se v ní nedá koupat," poznamenala Gutová. Celou akcí provázely návštěvníky písně a scénky z Osvobozeného divadla.
Čochtan je vodník, kterého do české verze původně amerického muzikálu Divotvorných hrnec místo skřítka dosadil Jan Werich. Postavu vodníka pak v muzikálu, který upravil společně s Jiřím Voskovcem, sám hrál. "Jan Werich sem do Třeboně jezdil chytat ryby. A tak se zrodil vodník Čochtan ze Zlaté stoky, okres Třeboň," doplnila Gutová.