Až 200 metrů pod zem. Geologové vrtali u Temelína kvůli modulárnímu reaktoru

Jan Jakovljevič
  14:42
Geologové zkoumali lokalitu u Jaderné elektrárny Temelín, kde by mohl stát malý modulární reaktor. Jeho stavbu by chtěl ČEZ zahájit na přelomu desetiletí a zhruba v polovině 30. let by mohl začít vyrábět elektřinu.
Až do hloubky 200 metrů vrtali geologové při průzkumu lokality pro malý...

Až do hloubky 200 metrů vrtali geologové při průzkumu lokality pro malý modulární reaktor u temelínské elektrárny. | foto: Marek Sviták

Až do hloubky 200 metrů vrtali geologové při průzkumu lokality pro malý...
Jaderná elektrárna Temelín (21. května 2025)
Chladicí věže jihočeského Temelína. Ty v Holešovicích by asi byly menší.
Jaderná elektrárna Temelín
6 fotografií

Další kolo geologického průzkumu lokality pro malý modulární reaktor (SMR) dokončují odborníci v blízkosti Jaderné elektrárny Temelín. Za poslední měsíc tam provedli celkem devět průzkumných vrtů, které zasahovaly do hloubky od 50 do 200 metrů. V tvrdém podloží přitom postupovali rychlostí necelé dva metry za hodinu.

„Používáme jádrovou vrtnou soupravu s diamantovou korunkou, což je nejtvrdší přírodní materiál. Díky tomu jsme schopni odebrat vrtné jádro i z velmi pevných hornin. V tomto konkrétním příkladě jde o pararulu, která patří mezi tvrdé horniny,“ popsal geolog Jakub Opršal využívanou technologii.

Cílem průzkumu je zpřesnit údaje o geologickém prostředí. Odborníci odeberou vzorky, které následně podrobí zkouškám. Při nich například zjišťují pevnost, objemovou hmotnost a další fyzikálně-mechanické parametry hornin. Veškeré odvrtané jádro umísťovali do dřevěných krabic a odváželi k uložení. Jde přitom už o několikátý průzkum, který ČEZ v temelínské lokalitě provádí.

„Geologicky jde o velmi zmapovanou lokalitu, vhodnou pro jadernou energetiku. Průzkumy prováděli pracovníci už v 80. letech před stavbou prvního a druhého temelínského bloku. Další průzkumy byly v souvislosti s přípravou třetího a čtvrtého bloku,“ uvedla Silvana Jirotková, ředitelka útvaru rozvoj SMR ve společnosti ČEZ.

V případě modulárního reaktoru jde o druhý průzkum, další mají následovat. Průzkum před třemi lety byl zaměřený na odběr vzorků a monitoring podzemní vody, který stále pokračuje. Jeho výsledky budou rovněž součástí podkladů pro Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB). Tehdy experti provedli čtyři vrty do hloubky 30 metrů. Žádost o povolení k umístění stavby chce ČEZ podat k SÚJB v průběhu roku 2027.

„Stavbu bychom chtěli zahájit na přelomu desetiletí a zhruba v polovině 30. let by mohl malý modulární reaktor začít vyrábět elektřinu,“ přiblížil mluvčí temelínské jaderné elektrárny Marek Sviták.

Modulární reaktor u Temelína? Moc jaderných zařízení u sebe, upozorňují kritici

Malý modulární reaktor musí podle jeho slov projít stejným povolovacím procesem jako standardní jaderné bloky. Lokalita u Temelína je v tuto chvíli jediným územím, které je schválené pro tento účel.

„Jsem přesvědčený, že Česká republika vzhledem ke svým klimatickým podmínkám není schopná zajišťovat budoucnost energetiky tak, aby byla čistá, bezemisní a spolehlivá, bez využití jádra,“ prohlásil jihočeský hejtman Martin Kuba. Modulární reaktory pro něj představují budoucnost.

Podle Kuby má Česko výhodu ve vzdělaných lidech, kteří jsou spojení s provozem a historií jaderných elektráren. „Musíme ji maximálně využít, protože to může být velká síla pro české strojírenství,“ doplnil. Jako opačný příklad uvedl Polsko, které sice má ambici jaderné elektrárny stavět, ale chybí jim potřebné znalosti a zkušenosti inženýrů.

Vrty a vibracemi zkoumali u Temelína místo pro malý modulární reaktor

Na rozdíl od velkých jaderných bloků je možné malý modulární reaktor vyrobit v továrně a sestavit ho až na místě určení. Rozlohou nezabere víc než velikost fotbalového hřiště. Hejtman Kuba tak v jejich rozvoji spatřuje velkou příležitost.

„Pokud se podaří tuto technologii prosadit, tak jaderná energetika může zažívat obrovskou renesanci. V té chvíli to může být věc, která bude přinášet velkou pracovní příležitost pro řadu českých firem,“ odhadl hejtman.

9. prosince 2022

Podotkl, že zatím žádná společnost nemá malé modulární reaktory vyvinuté ani schválené od svých regulátorů. Výsledky geologického průzkumu budou jedním z mnoha podkladů žádosti o povolení umístění stavby.

„Momentálně připravujeme dokumentaci EIA a zapracováváme závěry zjišťovacího řízení jako součást oznámení EIA. Dále bude následovat povolení k výstavbě podle atomového zákona a povolovací řízení podle stavebního zákona,“ vypočítal Sviták. Odhadovat výši investičních nákladů je podle něj zatím předčasné.

