Bití, hlad i ostříhané vlasy. Manželé ženě nabídli bydlení, pak ji zotročili

Jan Jakovljevič
  12:42aktualizováno  12:42
Urážky, fyzické napadání, ale i odebírání invalidního důchodu. Tím vším si musela projít žena na Prachaticku, kterou týral manželský pár. Kriminalisté ji našli při domovní prohlídce ve velmi zuboženém stavu, obviněným manželům hrozí až osm let vězení.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Policisty přivedla k manželskému páru všímavost okolí. „Následně při domovní prohlídce a zadržení obou podezřelých kriminalisté zjistili, že zadržená dvojice pravděpodobně ženě, která se potulovala kolem nádraží a podobných objektů, nabídla společné bydlení, s čímž žena souhlasila,“ přiblížila prachatická policejní mluvčí Martina Joklová.

Na to, co ji v jejím novém domově čeká, ji ale nemohlo nic připravit. „Zadržené dvojici šlo hlavně o invalidní důchod a další dávky ženy. Ten jí samozřejmě brali, dále měli ženu urážet, fyzicky ji napadali. Jídlo, co od nich dostala, jí hned zase brali,“ upřesnila Joklová.

Ženu manželé podle obžaloby nepřevlékali, oblečení jí zarostlo do kůže

Žena prý také musela vykonávat domácí práce, za trest klečela nebo jí ostříhali vlasy.

Manželé ženu podle kriminalistů týrali několik měsíců. Policisté míní, že od loňského listopadu do poloviny letošního května. Při domovní prohlídce ji vyšetřovatelé nalezli ve velmi zuboženém stavu a zdravotníci ji museli odvézt do nemocnice.

Tyran manželku trápil sedm let, naposledy ji škrtil a pořezal na těle

Kriminalisté zahájili trestní stíhání manželů. Jsou obviněni z týrání osoby žijící ve společném obydlí ve formě spolupachatelství. U soudu dvojici hrozí trest v délce od dvou do osmi let vězení.

„V současnosti je obviněná ve výkonu trestu odnětí svobody pro jinou trestnou činnost a obviněný muž je stíhán vazebně,“ podotkla policejní mluvčí.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte české prince a princezny?

Pojďme zpátky do dětství a do světa, kde dobro vždy vítězí nad zlem! Pamatujete si na pohádky, které jsme hltali z televizních obrazovek? Otestujte se a zjistěte, jestli si ještě vzpomenete na jména...

Ulice Oddechová. Tady je nové přírodní koupaliště s pláží, sportovištěm i akcemi nedaleko Prahy

Jen 20 minut od centra Prahy se otevřelo nové koupaliště JEZERO.OOO, které je víc než jen místem pro osvěžení. Návštěvníkům nabízí nejen možnost koupání v přírodním zatopeném jezeře, ale také stánek...

GALERIE: Velká voda zaplavila internet. Připlul s ní i povodňový humor

Povodně v roce 2002 odstartovaly vlnu solidarity. Ty současné zatím zaplavily především sociální sítě. Vtipálci na internetu využili nastalé situace a z velké vody si tropí žerty.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Stavební boom na Smíchově. Bude tu stát první vysoká dřevostavba u nás, nedaleko otevře Paprsek

V české metropoli pokračuje výstavba nových domů. Například na Smíchově se objevily první betonové sloupy budoucích domů v jižní části nové čtvrti Smíchov City, kterou staví developer Sekyra Group....

Hned 18 zaplavených stanic metra. Povodeň v roce 2002 vtrhla do Prahy s překvapivou silou

Povodně v srpnu 2002 přišly ve dvou vlnách. Při té druhé zalila Prahu voda, která dosáhla nečekané úrovně. Průtok přesahoval 5000 kubíků za sekundu, pod hladinou se ocitlo také pražské metro. Povodeň...

Požár skladu s textilem a koberci na Náchodsku je uhašený, zásah trval 35 hodin

Požár skladové haly v Bukovici na Náchodsku, který vzplál před úterní půlnocí, je nyní definitivně zlikvidovaný. Hasiči v objektu s textilem či koberci zasahovali 35 hodin. Podle výše škody jde o...

21. srpna 2025  14:42,  aktualizováno  14:42

První obecní superbox je v provozu. Slouží i jako meteostanice, hotspot či nabíječka mobilů

21. srpna 2025  14:36

Srážka u tunelu Hřebeč zablokovala frekventovanou silnici, jeden zraněný

Ve čtvrtek ráno zasahovaly všechny záchranné složky u dopravní nehody na silnici I/35 poblíž tunelu Hřebeč na Svitavsku. Po střetu dvou kamionů a osobního auta se zranil jeden člověk. Vytížená...

21. srpna 2025  14:32,  aktualizováno  14:32

Malé náměstí

Další záhadné dopravní prostředky. Tentokrát v Praze 1 na Starém Městě na Malém náměstí.

vydáno 21. srpna 2025  14:32

Malé náměstí

Další záhadné dopravní prostředky. Tentokrát v Praze 1 na Starém Městě na Malém náměstí.

vydáno 21. srpna 2025  14:31

Společnost Huawei 19. září v Paříži představí nová nositelná zařízení, tablety a telefony

21. srpna 2025  14:31

Justice chybovala, když péči o majetek dítěte svěřila městu, rozhodl ÚS

Justice chybovala, když jako opatrovníka pro správu majetku zděděného dítětem určila město Brno, a nikoliv některého z prarodičů, kteří mají chlapce v péči....

21. srpna 2025  12:55,  aktualizováno  12:55

Pilot vrtulníku Black Hawk, který pomáhal hasit požáry v Černé hoře: Je to silný a výjimečný pocit.

Jak těžké je pilotovat v náročných horských oblastech? Co je pro něj jako pilota vrtulníku největší výzvou? Jak probíhá celý proces leteckého hašení? Na to a mnohem více odpovídá slovenský pilot...

21. srpna 2025  14:27

Šli po milionech z prodeje bytu. Trojici soudí za brutální přepadení chataře

Krajský soud v Olomouci dnes začal projednávat loupežné přepadení z předloňského prosince. Trojice mužů ze Slovenska tehdy podle spisu napadla poškozeného v chatové oblasti v Olomouci-Radíkově....

21. srpna 2025  8:22,  aktualizováno  14:22

Některá koupaliště v Ústeckém kraji mají zhoršenou kvalitu vody

Některá přírodní koupaliště v Ústeckém kraji mají zhoršenou kvalitu vody. Jde například o nádrž ve Varvažově na Ústecku, kde hygienici zaznamenali sinice....

21. srpna 2025  12:41,  aktualizováno  12:41

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Zástupy poutníků ze tří zemí půjdou na Trojmezí hranic Česka, Polska a Slovenska

Zástupy poutníků půjdou v sobotu ze tří zemí na Trojmezí českých, polských a slovenských hranic u Hrčavy na Frýdecko-Místecku, kde se uskuteční společná mše....

21. srpna 2025  12:30,  aktualizováno  12:30

Pád mostní traverzy na auto u Třebíze vyšetřuje policie jako nedbalost

Středeční pád traverzy na auto na silnici I/7 u Třebíze na Kladensku vyšetřuje policie jako podezření z těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti. Traverza spadla poté, co nákladní vůz převážející bagr...

21. srpna 2025  14:12,  aktualizováno  14:12

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.